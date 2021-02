Kotiradan Antti Ripatti ja Myllyn Vili voittoon: "Myllyn Vili on tällainen melko villi mutta kiltti maalaishevonen"

Talvisen iltapäivän toto75-peli käynnistyi kotiradan Seppo Suurosen valmentaman ja kasvattaman Ierikan voitolla. Esa Holopaisen ohjastama suomenhevosruuna kiersi matkalla lähtöä johtaneen suosikin Ryskyn rinnalle ja puristi maalisuoralla selvään voittoon ajalla 1.30,9.

Valmentaja Suuronen odotti hienoon kuntoon nousseelta hevoselta hyvää suoritusta jo ennen lähtöä.

– Ierikka on treenannut kotona hyvin ja se on antanut hyviä kyytejä metsäteillä, joten osasin odottaa siltä menestystä. Uran alkutaipaleella hevonen laukkasi paljon, mutta kilpailemisen myötä se on varmistunut. Jalat maassa mennään eteenpäin, kertoi Suuronen.

Kakkoskohde oli tammojen tasoitusajolähtö, jonka voitti ylivoimaisesti Ridgehead Laurette tuloksella 1.15,8 ohjastajanaan Tapio Perttunen. Tamman kisauran oli tarkoitus olla ohi jo kaksi vuotta sitten, mutta Ridgehead Lauretten kanssa on koettu varsinainen tuhkimotarina.

– Koko ajan on tiedetty, että hevonen on hyvä, mutta ei ole vain onnistuttu. Tamma teki varsan viime vuonna, mutta valitettavasti varsa menehtyi pian syntymisen jälkeen. Päätin sitten alkaa treenata tammaa uudestaan. Se on ollut meneväinen tapaus ja siitostauko teki sille hyvää. Kaikkien vastoinkäymisten jälkeen tämä tuntuu erittäin hyvältä, totesi valmentaja Markus Kiiski hevosen toisen peräkkäisen 75-voiton jälkeen.

Maalaishevonen järjesti yllätyksen

Toto75:n kolmannessa kohteessa Antti Ripatin ohjastama ja valmentama suomenhevosori Myllyn Vili järjesti pelaajille varsinaisen jytkyn voittamalla lähdön ajalla 1,28.7.

Ravikuningas Villihotin jälkeläisen 75- peliprosentti oli vain 0,4% ja lähdön troikkakerroin oli huikea 13829,90. Voitto oli Myllyn Vilille vuoden ensimmäinen ja koko uran viides. Ohjastaja Ripatti oli iloinen ajettuaan neljännen 75-tason voittonsa kotiradalla.

– En osannut odottaa näin hyvää tulosta tänään, vaikka hevonen oli edellisessä startissaan Vermossa hyväntuntuinen vielä loppusuoralle asti. Tänään hevonen tuli hyvin maaliin asti, vaikka se hieman hiljensi vauhtiaan viimeisessä kurvissa, Ripatti kertoi.

– Myllyn Vili on tällainen melko villi mutta kiltti maalaishevonen. Sen kanssa ei oltu ajettu paljoa porukassa ennen kilpailemisen aloittamista. Tällä hetkellä kotitallillamme on kymmenen treenihevosta ja pari siitostammaa, jatkoi valmentaja Ripatti.

Viidennessä kohteessa Jutta Litmanen pääsi juhlimaan ensimmäistä 75-tason voittoaan valmentamansa Alladin Bron kanssa. Jukka Torvisen ohjastaman ruunan voittotulos oli 1.16,7 ja 75-peliprosentti 3,2%

– Viime keväänä harkitsin hevosen ostamista ja lopulta Alladin Bron omistajien kanssa tehtiin leasingsopimus. Olen treenannut hevosta kevyesti ja vähitellen se on alkanut syttyä. Kotona hevonen on tuntunut miljoonalta, mutta starteissa on tullut melkein vain laukkaa. Nyt menee hyvin, iloitsi Jutta Litmanen.

Raitalalle kaksi voittoa

Toto75:n kuudennessa kohteessa Santtu Raitala otti päivän toisen voittonsa lähdön suosikin Drakenin kanssa ajalla 1.27,5. Valmentaja Miika Tenhunen odottaa suojattinsa nousua avoimelle tasolle asti.

– Vauhtivarat Drakenilla riittää aina avoimiin sarjoihin asti. Hevosella on hyvä kilpailupää ja se pystyy parantamaan vielä. Reilu puolitoistavuotta sitten Norjan reissun jälkeen meillä alkoi ongelmat. Nyt hevonen on saatu hyvälle tasolle, totesi Tenhunen.

Päätöskohteessa maalilinjan ylitti ensimmäisenä Stonecapes Queila ajalla 1.15,3 ennen Religiousta ja Ricoconea. Hannu Torvinen odottaa ohjastamaltaan tammalta menestystä jatkossakin.

– Hyvänä päivänään Stonecapes Queila on oikein hyvä hevonen, mutta on sillä vielä opittavaakin. Tänään kaikki meni paremmin kuin hyvin ja se voitti helposti. Tammalla on paljon hyviä piirteitä ja toivotaan, että se voittaa jatkossa vielä jotain suurta ja pysyy terveenä, tuumasi Torvinen Christa Packalenin valmennettavasta.

Tiainen tyytväisenä

Raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen piipahti välillä tallikaarteessa katsomassa ravipäivän menoa. Tiainen kertoi olevansa tyytyväinen tehtyihin investointeihin.

– Rata on entistäkin nopeampi ja uudet valot ovat huippuluokkaa. Kilpailijoilta on tullut paljon positiivista palautetta myös varikkoalueen tiloista.

Tiainen on tosin tyytymätön Mikkelin saamien kilpailupäivien määrään. Tänä vuonna niitä on kalenterissa 16.

– Kilpailupäiviemme lukumäärään en ole tyytyväinen, niitä olisi mahtunut enemmänkin. Raveja pitäisi järjestää siellä missä hevosiakin on, kertoi Kari Tiainen.