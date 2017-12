Länsi-Savo jakoi joulutodistukset Jukureille — Keväällä on parannettavaa Jukurien syyskausi sujui kokonaisuutena alavireisesti, mutta parantui loppua kohden. Taru Hokkanen Zach Budish saa Länsi-Savolta kiitettävän. Hän on tällä hetkellä Jukurien tärkein hyökkääjä.

Joukkueesta löytyy myös onnistujia. Arvosanoissa on otettu huomioon viime kausi ja tälle kaudelle asetetut odotukset.

#30 Sami Rajaniemi: 7

Kantanut suurta ja välillä epäkiitollista vastuuta Jukurien maalissa. Kausi on ollut vaikea maalivahdillekin, sillä laukauksia tulee toisinaan vähän.

Satunnaisia helppoja maaleja lukuun ottamatta Rajaniemi on ollut luotettava torjuja, ja usein myös voittojen takuumies, kuten esimerkiksi syyskauden päättäneessä HPK-ottelussa.

#35 Juhana Aho: 7

Ahossa on potentiaalia liigatason maalivahdiksi, jonka hän on ehtinyt näyttää. Vastuu on kuitenkin jäänyt vähäksi.

Tilastoja mustentaa yhden erän mittaiseksi jäänyt Kärpät-ottelu, jossa takaiskut eivät menneet Ahon piikkiin. HIFK-vierasvoitto on kauden kohokohta.

#2 Henri Auvinen: ei arvosanaa

Kokoonpanossa vain 12 ottelussa, ja niissäkin peliaikaa vain satunnaisesti.

Isokokoinen puolustaja ei ole oikein löytänyt paikkaansa Jukurien joukkueessa. Peliaikaa on pitänyt hakea Mestiksestä niin viime kuin tälläkin kaudella.

#3 Keni Karalahti: 6

Puolustuksen kulttihahmo. Kehittynyt huomattavasti puolessatoista vuodessa ja myös virheet ovat vähentyneet, mistä kertoo Jukurien plus-miinustilaston kärkisija.

Peliaika ja rooli ovat vaihdelleet ja välillä Karalahti on ollut katsomossakin. Itseluottamus pelaamiseen on kunnossa, mikä johtaa välillä myös virheisiin.

#4 Teemu Suhonen: 7

Peliaikatilaston ykkönen on kantanut suurta kiekollista vastuuta.

Kiekko pysyy hyvin hallussa ja luistin kulkee, joten Suhonen pystyy tukemaan hyvin myös vastahyökkäyksiä. Omassa päässä on toisinaan vaikeuksia.

#5 Ville Hyvärinen: 7

Yksi syksyn onnistujista. Viime kaudella peli kaukalossa oli usein selviytymistä.

Virheiltä ei tälläkään kaudella ole vältytty, mutta ”Rännipakki” on kehittynyt kelpo liigapuolustajaksi. Omistautunut harjoittelija voi mennä edelleen reilusti eteenpäin.

#7 Samuli Piipponen: 8

Teemu Suhosen pakkipariksi vakiintunut Piipponen erottuu harvemmin otteillaan kaukalossa, mutta kantaa vastuun ilman loistokkuutta illasta toiseen.

Kokonaisvaltaisesti katsottuna Jukurien tämän kauden paras puolustaja, jonka voi laittaa kentälle tilanteesta riippumatta.

#8 Mikko Kokkonen: ei arvosanaa

Aloitti kauden SM-liigassa, mutta aika ei ollut vielä kypsä. Imatran Ketterä ja Mestis ovat hyvä paikka huippulahjakkuudelle.

Ikäluokkamaajoukkueiden vakiokasvo. Tärkeä pelaaja myös Jukurien oman tarinan kannalta tulevaisuudessa.

#43 Antti Jaatinen: 7

Risto Dufvan luottomies pelaa paljon illasta toiseen. Heittäytyy, tekee töitä ja suojelee omaa maalia.

Pelannut välillä myös suuressa kiekollisessa roolissa, missä ei ole omimmillaan. Nakutellut kuitenkin jo nyt liigauransa piste-enäätyksen 1+8=9.

#48 Hannu Pikkarainen: 5

Puolustuksen johtohahmoksi hankitun ”Hankin” syksy on karu pettymys. Kauden alussa heikko peli johti katsomokomennukseen, sitten tuli loukkaantuminen.

Taitava ja kokenut puolustaja on ollut sittemmin vaikeuksissa mahtua kokoonpanoon, vaikka taitoa ja Pikkaraisen avaussyöttöjä Jukurien alakerta juuri kaipaisi.

#52 Valtteri Hietanen: 6

Kaksivuotisella sopimuksella Mikkeliin viime vuonna tullut Hietanen on jatkanut siitä, mihin viime kaudella jäi. Kehitysaskeleet ovat jääneet ottamatta.

Perusvarma puolustava puolustaja. Kiekollisena välillä pahoja virheitä.

#9 Miika Roine: 7

Kapteeni ei ole löytänyt sopivia ketjukavereita, joten kehitysaskeleet hyökkäyspäässä ovat jääneet ottamatta. Taistelee alivoimalla ja blokkaa laukauksia.

Potentiaalia yhdeksi SM-liigan parhaista puolustavista hyökkääjistä.

#14 Valtteri Hotakainen: 5

Joutui Jyväskylässä sivuraiteelle ja siirtyi Jukureihin. Paikkaa hyökkäysketjuista ei ole vielä löytynyt, mikä on osaltaan vaikuttanut otteisiin.

Pitkä sopimus, joten keväällä odotetaan näyttöjä.

#15 Ville Leskinen: 7

Ottanut askeleen eteenpäin ja noussut liigassa vakiomieheksi. Lokakuun jälkeen tehot ovat jääneet vähemmälle, mikä on nuorelle pelaajalle normaalia.

Taitoa ja nopeutta löytyy. Myös laukaus on hyvä. Jos kehitys jatkuu, edessä hyvä tulevaisuus liigatasolla.

#16 Teemu Henritius: 8

Syksyn suurin kehittyjä Jukureissa.

Puolustustyö on luonnistunut tälläkin kaudella, mutta myös välähdyksiä hyökkäyspään osaamisesta on näkynyt pitkin syksyä. Voisi haastaa toimivilla jaloillaan rohkeammin puolustajia.

#73 Ilmari Pitkänen: 7

Saapui paikkaamaan loukkaantumisia nopealla aikataululla alkusyksystä. Oli heti valmis tositoimiin.

Yritteliäs ja kova työmies sopii hyvin Jukureihin. Fyysinen ja ilkeä, pystyy silloin tällöin iskemään myös tehoja. Onnistunut hankinta.

#18 Zach Budish: 9

Amerikkalaiskolossi aloitti syksyn todella vaisusti.

Otteet ovat sittemmin petraantuneet muun joukkueen tahdissa, ja Budish on tällä hetkellä Jukurien tärkein hyökkääjä. Saa valmennukselta runsaasti vastuuta. Loistava kulmapelaaja.

#20 Janne Kumpulainen: ei arvosanaa

Lupaava tulokaskausi katkesi pahaan loukkaantumiseen. Kuntoutti itsensä kesän aikana, mutta ei saanut tänä syksynä edes kunnollista mahdollisuutta.

Mestiksen Ketterässä kelpo tehot. Mitä kevät tuo tullessaan?

#23 Turo Asplund: 6

Vaikea syksy. Luistin ei kulkenut, eikä sitä myötä pelikään. Kohdalle osui vielä loukkaantuminen.

Hyvät otteet joulukuussa nostavat arvosanaa. Urankin kannalta tärkeä kevät edessä, sillä myös Jukurit tarvitsee menestykseen tulosta ykkössentteriltä.

#25 Joonas Kalliola: 6

Hyvä debyyttikausi liigatasolla, mutta tällä kaudella Jukureille olisi kelvannut suurempikin kehitysloikka. Noin kymmenen maalin tahdissa. Kokoa voisi käyttää hyväksi härskimmin.

Toisena iltana tähti, toisena iltana katoaa kuvasta. Kaipaa tasaisuutta.

#33 Janne Ritamäki: 7

Kaukalossa mitään pelkäämätön työmyyrä antaa takuuvarman panoksen joukkueelle illasta toiseen.

Aliarvostettu pelaaja. Taitoa ei ole erityisen paljon, mutta vääntäjä pystyy suoraviivaisuudellaan myös hyökkäyspään ratkaisuihin.

#38 Teemu Tallberg: 7

Joukkueen vaisu aloitus heijastui Tallberginkin otteisiin ja näkyy edelleen massiivisessa miinustilastossa. Parantanut peli peliltä.

Röyhkeä ja äijämäinen maalineduspelaaja, josta ei ehkä ole tällä kaudella saatu parasta mahdollista irti.

#54 Jesper Piitulainen: 7

Yksi syksyn onnistujista, ja on kehittynyt erityisesti puolustuspelaamisessa.

Viihdyttää yleisöä vauhdilla ja taidollaan. Sortuu kuitenkin usein näpräilyyn. Toisiko suoraviivaisuus lisää tehoja?

#61 Markku Flinck: 6

Odotukset saattoivat olla liian korkealla Ilveksen huikean playoff-kevään jälkeen.

Väläyttelee välillä hyökkäyssuuntaan, mutta on enemmän kotonaan puolustavana sentterinä. On parantanut muun joukkueen mukana.

#82 Henrik Koivisto: 5

Viime kausi oli näyttävä läpimurto SM-liigan eliittiin ja maajoukkueen tarkkailulistalle.

Tuskainen peli-ilme ja kadonneet tehot ovat pudottaneet Koiviston kokoonpanon ulkopuolelle. Pystyy paljon parempaan, mutta kaipaa tehopisteitä itseluottamuksensa kasaamiseen.

#88 Julius Vähätalo: 7

Turusta tullut sentterihujoppi on ollut hyvä hankinta, joka täyttää roolin kuin roolin. Muodostanut ehjän ketjun Piitulaisen ja Leskisen kanssa.

Kummallisten maalien erikoismies. Voisi hyödyntää isoa kokoaan paremminkin hyökkäyspäässä.