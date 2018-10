Mikkelin Hiihtäjien nuorille hyvää viestikokemusta Vuokatista

Mikkelin Hiihtäjien nuoret joukkueet sujuttelivat mallikkaasti Suomen cupin viesteissä Vuokatissa.

Naisten 3x4 kilometrin perinteisen tyylin viestissä MH oli 14:s ja miesten 3x6 kilometrin viestissä 24:s.

Hakusessa on vielä hiihtoa, mutta hyvää kokemusta ja treeniä tuli minullekin. — Katariina Neuvonen

Mikkelin naisten viestin aloittaja Noora Tivinen tuli vaihtoon 19:ntenä.

— Lähti tosi hyvin. Olin toisessa pitkässä nousussa viiden-kuuden paikkeilla, mutta sitten joku änkes viereen ja kamppasi minut sauvalla kumoon. Sekoonnuin siihen kaikkien keskelle ja porukkaa lappasi ohi.

— Kun nousussa meni polvilleen, niin en saanut enää rytmistä kiinni ja loppu oli sellaista hakemista vain. Tulipahan kokemusta viestin kohelluksista, Tivinen tuumasi.

Toisella osuudella Katariina Neuvonen joutui antamaan yhden sijan periksi vaihtaen 20:ntenä.

— Hakusessa on vielä hiihtoa, mutta hyvää kokemusta ja treeniä tuli minullekin. Lumiharjoittelu on ollut vähäistä. Eilen kokeilin eka kertaa pertsaa tälle talvelle. Tekniikka tulee ihan viime talven pohjalta, Neuvonen totesi.

Jasmin Kähärä meni hurahtamalla ohi

Ankkuriosuudella Jasmin Kähärä laittoi ohitusvaihteen päälle. Osuutensa neljänneksi nopeimpana Kähärä nosti MH:n 14:nneksi.

Kilometri ennen maalia Kähärä ohitti Suur-Savon piirin toisen joukkueen Savonlinnan Hiihtoseuran, jonka viestiä vei Juvalta Savonlinnaan seuraa vaihtanut Tiia Kauppinen.

— Jasmin meni nousun päällä hurahtamalla ohi, mutta laskussa sain kiinni ja jonkin matkaa mentiin peräkkäin. Juteltiinkin siinä muutama sana. Sitten Jasmin meni vain niin kovaa, etten siinä vauhdissa pysynyt, SHS:n 17:nneksi ankkuroinut Kauppinen kertoi.

Juvalla katoa

Juvan Urheilijoiden naisjoukkue hajosi kesällä kokonaan.

Kauppisen lisäksi myös Vilma Jylhä siirtyi Savonlinnan Hiihtoseuraan.

Anni Kaipainen ja Netta Tuhkanen puolestaan vaihtoivat Juvalta Rantasalmen Urheilijoihin.

Naisten viestin Vuokatissa voitti ylivoimaisesti Hämeenlinnan Hiihtoseura. Oulun Hiihtoseura jäi 34 sekuntia voittajalle. Kolmas oli Vuokatti Ski Team Kainuu.

MH haki kilpailurutiinia

Miesten viestin paras oli raisiolainen Ski Team 105, joka tälle kaudelle vahvistui Lauri Vuorisen siirryttyä seuraan Kouvolan Hiihtoseurasta. Toinen oli Pyhäjärven Pohti ja kolmas Ilmajoen Kisailijat.

24:nneksi sijoittunut Mikkelin Hiihtäjät oli ainoa Suur-Savon piirin miesjoukkue.

Matias Lantta lähti aloitukseen usean muun hiihtäjän tavoin tasatyönnöin täysin ilman pitovoiteita. Puoliväliin asti Lantta jaksoi takoa nousut hyvin, mutta sitten tahti alkoi hyytyä. Vaihdossa Lantta oli 30:s.

Juho Neuvonen nosti toisella osuudella muutaman sijan vaihtaen 27:ntenä.

— Tuli eka kovempi treeni suksilla. Sellaista tasapaksua oli hiihto, kun ei ole tehoja alla. Treeniä ja kokemusta tuli hyvin. Positiivisin mielin tästä voi lähteä kauteen, Neuvonen sanoi.

Jeremias Lipsanen jatkoi ankkurina MH:n nousua.

— Haettiin pohjaa ja kilpailurutiinia talvelle. Nyt on kauden lähtötaso nähty. Porukkamme on hyvin harjoitellut ja talvelta odotetaan hyviä tuloksia. Osa miehistä jätti vielä Vuokatin väliin, mutta on lähdössä seuraavaan Suomen cupiin Rovaniemelle kahden viikon kuluttua, Lipsanen kertoi.