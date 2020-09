Kangasniemen Jasmin Saleniuksen ura on hyvällä nousukäyrällä

Kangasniemen Kalskeen Jasmin Salenius otteli kymmenenneksi 17-vuotiaiden seitsenottelussa nuorten SM-moniotteluissa Hämeenlinnassa. Salenius keräsi pisteet 4404.

– Ensimmäinen päivä oli ihan ok. Aidat (14,97) oli ennätys ja kuula (11,78) sekä korkeus (146) ok-tasoa. 200 metriä (27,37, -2,3) oli vähän pettymys, Salenius kertasi avauspäivää.

Saleniuksen kesää on haitannut nilkkavamma, joka kipeytyi aitajuoksussa ja haittasi silminnähden korkeudessa.

– Nilkassa on rakenteellista ongelmaa, ja kun on ollut kovaa treenaamista, niin se on rasittunut siitä vielä enemmän. Korkeudessa nilkka vaivasi aika paljon, Salenius myönsi.

Toiseen päiväänsä Salenius oli pettynyt. Pituudessa Salenius hyppäsi parhaallaan 490, kun pisimmät hypyt lipsahtivat yliastutuiksi.

Myöskään keihään 32,49 ja 800 metrin 2.37,95 eivät olleet sitä, mitä kangasniemeläinen tavoitteli.

Palautumiskyky on vahvuus

Salenius on kehittynyt hyvin vuosien mittaan ja noussut taisteluun hyvistä sijoista SM-tasolla. Teijo Pynnösen valmentama Salenius pitää suurimpana vahvuutenaan hyvää palautumiskykyään.

– Ottelupäivät eivät tunnu kovin rankoilta. Vaikka on monta eri lajia, niin ei kauheasti paina jaloissa.

Aidat ja pituus ovat vahvimmat lajini, kun niissä onnistun. — Jasmin Salenius

Lajeista eniten kehittämistä Salenius näkee korkeushypyssä.

– Aidat ja pituus ovat vahvimmat lajini, kun niissä onnistun.

Salenius tekee talvisin kovimmilla viikoilla 8-9 harjoitusta viikossa. Kesällä määrä putoaa 5-6 harjoitukseen.

Kangasniemen harjoitusolosuhteisiin Salenius on muuten tyytyväinen, mutta esimerkiksi korkeushypyn harjoittelu tuottaa jäähallin yhteydessä olevalla juoksusuoralla talvisin haasteita.

– Siellä ei saa kunnon kaarretta otettua. Viime talvena oli ajatus käydä Mikkelissä harjoittelemassa pari kertaa kuukaudessa, mutta se sitten jäi, otteluleirityksessä Pajulahdessa käyvä Salenius kertoi.

Kesäkausi alakanttiin

Omaan kauteensa Salenius on talven osalta tyytyväinen, mutta kesäkausi meni alakanttiin.

– Nämä olivat toiset kisat vasta. Alkukesästä saatiin korkeutta ja muitakin lajeja eteenpäin, mutta nilkan takia ne meni taas vähän takapakkia.

Ensi kaudella 19-sarjassa kilpaileva Salenius tavoittelee saman tason säilyttämistä, vaikka aitakorkeus muuttuu ja heittovälineiden painot nousevat.