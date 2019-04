Jukurien pelaajisto täydentyy kahdella 18-vuotiaalla puolustajalla, kun Axel Rindell ja Samuel Kemppainen siirtyvät Mikkeliin. Molempien sopimus on pituudeltaan 2+1 vuotta, joissa optio on seuran.

Espoon Jääklubissa uransa aloittanut Rindell siirtyy Jukureihin Helsingin IFK:n A-nuorista. Kärppien A-nuorista siirtyvä Samuel Kemppainen on puolestaan Kiekko-Laserin kasvatteja.

Jo aiemmin Jukurit teki sopimuksen päättyneellä kaudella A-nuorten SM-liigan pistepörssin voittaneen Heikki Huttusen, 20, kanssa. Huttusen sopimus on kaksivuotinen.

— Nuoret pelaajat ovat valmiita liikkumaan päästäkseen urallaan eteenpäin. Olemme tietysti mielissämme, että nuoret pelaajat ovat valinneet Jukurien tarjoaman pelaajapolun, Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari sanoo.

Pelaajat harjoittelevat kesän Jukurien liigajoukkueen mukana. Peliaikaa nuorisokolmikko saanee liigapelien lisäksi Jukurien A-nuorissa.

— Rakennamme kivijalkaa tulevalle, ja samalla haluamme pärjätä tässä ja nyt. Tavoitteemme on, että nyt peliajasta kamppailevat pelaajat ovat kehittyviä ja tulevaisuuden ykkös- ja kakkoskentän pelaajia, linjaa Holtari.

Yleispuolustaja ja kiekollinen lahjakkuus

Holtari kuvaa Samuel Kemppaista (180 cm, 80 kg) hyväksi yleispuolustajaksi. Kemppainen pelasi nuorten SM-liigassa 48 ottelua tehoin 5+10=15 +20 ja ennätti pelata myös yhden liigaottelun Kärppien riveissä. Kemppaisella on kokemusta myös nuorisomaajoukkueista.

— Kemppainen osaa pelata kiekon kanssa ja on hyvin älykäs moderni puolustaja, Holtari kertoo.

Axel Rindell (182 cm, 80kg) on pelannut edellisen kolmen kauden ajan Helsingin IFK:n junioreissa. Viime kaudella Rindell nakutteli A-nuorten SM-liigassa tehot 7+34=41 ja oli sarjan tehokkain puolustaja.

— Axel on kiekollisesti taitava rightin puolustaja. Hänellä on tausta hyökkääjänä ja hän on pelannut puolustajana muutaman kauden. B-nuorissa hän on voittanut Suomen mestaruuden, sanoo Holtari.

Axel Rindellin siirrosta Jukureihin kertoi ensimmäisenä verkkolehti Jatkoaika.