Autot ja pommit paukkuvat Mikkelin raviradalla – Vaakuna-rallissa jälleen luvassa jotain spesiaalia Mikkelin Urheiluautoilijat haluaa panna vielä viime vuottakin paremmaksi. Jukka Laitinen 32 tonnin painoinen silta nousi paikoilleen Mikkelin raviradalle keskiviikkona. Siltaa tarvitaan, kun 1,5 kilometrin rata kierretään kahtena 750 metrin lenkkinä.

Mikkelin ympäristössä ajettu rallin Suomen mestaruussarjan osakilpailu keräsi vuosi sitten ennätysyleisön. Yksistään avauspäivänä perjantaina Mikkelin raviradalla kurvailtua yleisöerikoiskoetta seurasi yli neljä tuhatta katselijaa. Kaiken kaikkiaan katselijoita oli yli 10 000.

Poikkeusluvalla ajaneen ja lopulta rallin voittaneen 16-vuotiaan Kalle Rovanperän tähdittämänä ralli sai enemmän huomioita kuin yksikään nykymuotoisen rallin SM-sarjan kisa. Mielenkiinto ja luvut rallia kohtaan olivat sellaisia, että niitä tuskin enää rikottaisiin.

Rallin järjestäjä Mikkelin Urheiluautoilijat haluaa kuitenkin panna paremmaksi, kun osakilpailu ajetaan 16.–17. päivä helmikuuta.

Silta nousi paikalleen

Viime vuonna ralliin panostettiin paljon. Nyt panostetaan vielä enemmän. Aina pitää olla jotain spesiaalia, jotta mielenkiinto saadaan pysymään yllä, kertoo raviradan yleisöerikoiskokeen tapahtumavastaava ja Vaakuna-rallin markkinointiryhmään kuuluva Jari Outinen, kun yleisöerikoiskokeen siltaa pystytetään keskiviikkona paikalleen.

30 tonnia painava rakennelma on maannut raviradalla viime talven rallin jäljiltä ja Outista ja erikoiskokeen ratamestaria Timo Viskaria mietityttää, onko silta päässyt jäätymään maaperään kiinni.

Kahden Mikkelin Nostajien nosturin avulla 32-tonniseksi turvonnut silta nousee kuitenkin kevyesti ilmaan, eikä kestä pitkään, kun elementti on paikallaan hiekkakasojen päällä.

— Kisasta on tulossa jopa kovempi kuin viime vuonna. Kovahan se oli jo viime kerralla, kertoo Outinen tyytyväisenä.

— Kaikkien aikojen kisa, jos kaikki toteutuu.

Keitä ralliin on tulossa, sitä ei Outinen voi vielä kertoa.

Jo nyt Vaakuna-ralliin ovat osanottonsa ilmoittaneet rallin isomman luokan SM1:n Suomen mestari Teemu Asunmaa ja kakkonen Juha Salo.

Ilmoittautuminen ralliin päättyy helmikuun 5. päivä.

Raviradalla juhlavuosi

Nyt ajettava Mikkelin SM-ralli on järjestyksessään 16:s perättäinen. Raviradalla kerta on kymmenes, juhlavuosi Outiselle ja Viskarille.

— Onko jo siitä niin kauan? Jokohan luovuttaisimme? miettii Viskari ja pohtii hulluusko tähän massiiviseen urakkaan hänet ja Outisen joka vuosi ajaa.

Ensimmäisellä kerralla pääsylipun yleisöerikoiskokeelle lunasti 404 katselijaa. Nyt luku on siis kymmenkertaistunut.

— Vähintään siihen neljään tuhanteen pyritään nytkin, ennakoi Outinen.

Kun samanaikaisesti jäähallilla pelataan Jukurien ja KalPan välinen jääkiekon SM-liigan ottelu, on Kalevankankaalle luvassa ruuhkaa. Tätä välttääkseen Outinen kehottaa yleisöä käyttämään Jukurien heimobusseja ja ostamaan ennakkoon yhteislipun, joilla pääsee seuraamaan sekä rallia että jääkiekkoa.

Stunttien show hakee vertaistaan

Yleisöerikoiskoe ajetaan nyt kolmannen kerran parilähtönä 1,5 kilometrin radalla. Vastaavaa Suomessa ei SM-sarjan osakilpailuissa ole järjestetty, eikä tultane järjestämäänkään sen vaatimien suurten töiden ja kustannusten takia.

— Emme mekään tähän omin avuin pystyisi. Onneksi meillä on hyvät yhteistyökumppanit, kiittelee Outinen.

Yleisöerikoiskokeen lisäksi raviradalla on taas paljon oheisohjelmaa, ilotulitus, moottoripyörien stuntshow ja B-ryhmäläisen Audi S1 Quattron näytösajo.

Pyrotekniikan- ja erikoistehosteiden toimittajan Pyromanin musiikin tahdittama ilotulitus, pyromusikaali, on viimevuotista suurempi. Sen kesto on kuusi ja puoli minuuttia ja varoalueita on jouduttu suurentamaan siten, että eteläinen parkkipaikka on poissa käytöstä.

Suomessa ennennäkemättömän freestyle motocross -stuntesityksen päätähtinä ovat maailman parhaat FMX-taiturit, espanjalainen Marc Pinyol Guardia sekä suomalaiset Sebastian Westberg ja Niko Säkkinen. Show’n aikana kolmikko tekee kaikkea mahdollista yli 10 metrin korkeiden ja 20 metrin pitkien ilmalentojen aikana.

Jukka Laitinen Yleisöerikoiskokeen ratamestari Timo Viskari ja tapahtumavastaava Jari Outinen ovat tyytyväisiä. Silta istui sille varattuun paikkaan kuin nakutettu.

Kaksi pätkää ajetaan kahdesti

Rallin SM-sarjan toinen osakilpailu, Vaakuna-ralli ajetaan Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan alueella.

Viime vuodesta poiketen erikoiskokeita on nyt seitsemän yhdeksän sijaan. Perjantaina ohjelmassa on vain yksi, raviradan yleisöerikoiskoe.

Erikoiskokeista kaksi, Tuomioja ja Hangastenmaa ajetaan kahdesti. Näistä Hangastenmaa päättää kilpailun.

Kaksi muuta erikoiskoetta ovat Hännilä ja Siikakoski.

Viime vuonna kurvailluista ek:sta ovat jääneet pois Kovala, Hasa, Saksa ja Ylätjoki.

Pituutta erikoiskokeilla on yhteensä 115 kilometriä. Koko reitille siirtymineen kilometrejä kertyy noin 300.

Hakemus teiden sulkemiseksi on toimitettu Itä-Suomen poliisilaitokselle. Lopullisesti reitti julkaistaan 17. päivä tammikuuta.

Järjestäjät kuuntelivat kilpailijoita

Paljolti viimevuotinen reitti, mutta on siinä uuttakin. Hangastenmaa alku ja Tuomiojan loppu ovat uutta, kertoo reittijohtaja Jari Jakonen.

— Siikakoskesta saimme paljon kehuja viime kerralla, joten päätimme, että ajetaan se nyt sitten kahdesti.

Mikkelin pohjoispuolen erikoiskokeet jäivät pois, jotta aina ei käytettäisi samoja latuja. Ralli on viety myös isoimmille teille.

Vähentämällä perjantai yhteen erikoiskokeeseen ja ajamalla kaksi pätkää lauantaina kahdesti järjestäjät ovat halunneet helpottaa nuotitusta, joka vähemmän kilpailleille on tuottanut kiirettä.

— Kuuntelimme tässäkin asiassa kilpailijoita, sanoo Jakonen.