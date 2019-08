Kaikki tiistaina startanneet suomalaiset selvisivät finaaliin MM-suunnistuksessa Norjassa — Topi Syrjäläinen eränsä kuudes

Suunnistuksen MM-kisat, keskimatkan karsinta, Östfold Norja (finaaliin 15 parasta/erä ja jokaisesta maasta vähintään 1):

Naiset, erä 1: 1) Anne M. Hausken Nordberg NOR 28.59, 2) Natalia Gemperle RUS 29.28, 3) Evely Kaasiku EST 30.13, 4) Merja Rantanen FIN 30.31.Naiset, erä 2: 1) Kamilla Olaussen NOR 29.16, 2) Lina Strand SWE 29.23, 3) Marika Teini FIN 29.57, 9) Saila Kinn FIN 31.00.Naiset, erä 3: 1) Cecilie Friberg Klysner DEN 28.45, 2) Tove Alexandersson SWE 28.51, 3) Mariane Andersen NOR 29.20, 4) Venla Harju FIN 29.28.

Miehet, erä 1: 1) Olav Lundanes NOR 24.20, 2) Daniel Hubmann SUI 25.12, 3) Oleksandr Kratov UKR 26.25, 6) Topi Syrjäläinen FIN 26.42.Miehet, erä 2: 1) Lucas Basset FRA 24.49, 2) Magne Dähli NOR 25.40, 3) Jonas Vytautas Gvildys LTU 25.53, 5) Miika Kirmula FIN 26.03.Miehet, erä 3: 1) Matthias Kyburz SUI 25.21, 2) Gustav Berman SWE 25.38, 3) Aleksi Niemi FIN 26.17.