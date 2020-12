Kaksi Jukurien pelaajaa edustaa Suomea jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Kilpailut käydään Kanadan Edmontonissa ja Red Deerissa.

Leijona-paitaan pukeutuvat puolustaja Mikko Kokkonen ja keskushyökkääjä Henri Nikkanen. Molemmat ovat olleet ikäluokkamaajoukkueiden vakiokalustoa. Kokkonen oli ehdolla MM-kisaryhmään jo kaksi vuotta sitten, mutta putosi tuolloin joukkueesta viime hetkellä.

– Meillä on kasassa sitoutunut joukkue, jossa on monipuolisesti erilaisia taitoja. Menemme pieneen kaukaloon ja siellä korostuu pelinopeus, kädet, jalat ja pää, lisäksi jokaisen pitää olla valmis kamppailemaan ja pelaamaan yhdessä, omassa roolissa. Meillä on joukkue, joka on valmis tähän, toteaa päävalmentaja Antti Pennanen tiedotteessa.

Maajoukkuetta varten rakennettiin ensin ehdokaslista, josta lopullinen joukkue valittiin. Ehdokaslistalla oli mukana myös Eetu Randelin, mutta MM-valinta ei kohdistunut Jukurien maalivahtiin.

Tilauslennolla ja karanteenissa

Suomen joukkue matkustaa Kanadaan sunnuntaina samalla tilauslennolla Ruotsin ja Venäjän joukkueiden kanssa. Ruotsin joukkueessa on havaittu viikon varrella muutamia koronatartuntoja.

– Ruotsin tilanne on harmillinen, mutta tästähän ennakkotestauksessa on kyse: kun oireettomat kantajat löytyvät, ei matkassa pitäisi olla mukana henkilöitä, jotka tartuttavat muita. Kukaan, joka ei ole tällä viikolla antanut kolmea negatiivista testitulosta, ei voi nousta koneeseen, Nuorten Leijonien GM Kimmo Oikarinen sanoo.

Suomen kaikki MM-ehdokkaat ovat olleet karanteenissa viime sunnuntaista lähtien ja kaikki on myös testattu kolmesti. Kaikki testitulokset olivat negatiivisia.

Kisoissa noudatetaan tiukkoja järjestelyjä. Joukkueet istuvat lennolla omissa lohkoissaan ja hotelleihin joukkueet viedään omilla busseilla. Kisapaikkakunnalla jatkuu karanteeni omassa hotellihuoneessa neljän päivän ajan. Pelaajat testataan myös päivittäin.

Joukkueet voivat aloittaa harjoittelun 18. joulukuuta.

Nuorten Leijonien MM-joukkue:

Maalivahdit: 1 Kari Piiroinen, Tappara/Tuto, 30 Joel Blomqvist, Kärpät/Hermes, 31 Roope Taponen, HIFK/K-Espoo.

Puolustajat: 2 Santeri Hatakka, Ilves, 3 Ruben Rafkin, TPS, 4 Ville Heinola, Lukko, 6 Eemil Viro, TPS, 7 Topi Niemelä, Kärpät, 10 Kasper Puutio, Kärpät,

12 Rajaniemi Matias, Pelicans, 35 Mikko Kokkonen, Jukurit.

Hyökkääjät: 13 Roby Järventie, Ilves, 15 Anton Lundell, HIFK, 19 Petteri Puhakka, Tappara/Tuto, 20 Samuel Helenius, Jyp, 21 Mikael Pyyhtiä, TPS, 22 Roni Hirvonen, Ässät, 23 Mikko Petman, Lukko, 27 Juuso Pärssinen, TPS, 28 Henri Nikkanen, Jukurit, 29 Kasper Simontaival, Tappara/Tuto, 32 Matias Mäntykivi, SaiPa, 33 Brad Lambert, Jyp, 34 Aku Räty, Kärpät, 36 Benjamin Korhonen, KalPa.

Suomi pelaa ennen kisoja kaksi harjoitusottelua, 21. päivä Tshekkiä ja 23. päivä Yhdysvaltoja vastaan. MM-kisojen alkusarja alkaa tapaninpäivänä Saksaa vastaan.