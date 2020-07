Seppo Suurosen Maurizo on yksi Pikkuprinssi-lähdön ennakkosuosikeista – Juvalainen on tehnyt komeaa jälkeä suomenhevosten kasvattajana

Seppo Suurosen juvalaistallista Seinäjoen Kuninkuusravien lauantaiseen Pikkuprinssi-lähtöön starttaa lahjakas Maurizo, joka on yksi kilpailun kuumimmista ennakkosuosikeista. Uransa kaikki kolme lähtöä voittanut suomenhevoslahjakkuus on myös tallin kasvatti. Tallin edustusta nelivuotislähdössä täydentää Vauhtis.

Lahjakas ori on voittanut kaikki uransa kolme lähtöä. Edellisessä Kaustisen Pikkupelimanni-lähdössä taakse jäivät lahjakkaasta ikäluokasta muun muassa Kinderi ja Ville Kalle.

Ravitalli Suuronen Oy:n kasvatti on ollut mieluisa treenattava. Hevosen omistavat Ravitalli Suuronen Oy, Trot Team N ja V Peltomäki Ay.

– Sitä on päästy nuoresta lähtien treenaamaan. Hevosena se on todella kiltti ja rauhallinen, eikä se stressaa mistään asioista. Onhan hevonen lahjakas, mutta kaikki on mennyt sen kanssa hyvin ja tekeminen on ollut helppoa, niin se on omia aikoja päässyt kehittymään tuollaiseksi, kertoo Suuronen.

Maurizo sai hyvän lähtöpaikan

Pikkuprinssi kilpaillaan 2100 metrin ryhmäajona, ja juvalaisori pääsee kiihdyttämään matkaan mainiolta kakkosradalta. Kaustisen startti oli oriin uran ensimmäinen autolähtö ja voittoaika kirjattiin tuolloin komeaan 27,6-aikaan.

Pikkuprinssin historiasta löytyy useita suomenhevoshuipulle nousseita ravitähtiä. Esimerkiksi tämän vuoden kuninkuuskilpailija Vixus voitti lähdön vuonna 2017. Maurizon ura on tähän asti ollut tappioton, mutta Seinäjoelle matkataan maltillisin odotuksin.

– Hevonen jaksaa hyvin mennä ja tekee rehellisesti töitä. Hyvillä mielin lähdetään starttiin, mutta nuorten hevosten kohdalla pitää muistaa, että ne osaavat tehdä virheitäkin.

– Hevosen luotetaan ja uskotaan, mutta muutkin sijat kelpaavat Seinäjoella kuin voitto. Koitetaan viedä Maurizoa eteenpäin ja toivotaan että siitä olisi hevosta vielä vuosiksi, sanoo Suuronen.

Vauhtis aloittanut uransa vakuuttavasti

Suurosen tallin edustusta Pikkuprinssi-lähdössä täydentää myös Vauhtis, joka on aloittanut uransa niin ikään vakuuttavasti. Pikkupelimannissa ori sijoittui hienosti neljänneksi. Nelivuotislupauksien kanssa tähtäimessä ovat loppukauden ikäluokkakilpailut.

– Sekin on mennyt hyvin ja olen siihen tyytyväinen. Hevonen kehittyy koko ajan ja treenaa Maurizon kanssa samoja vauhteja. Startissa se ei pane vielä ihan parasta peliin ja se keskittyy välillä vähän kaikkeen muuhun kuin itse kilpailuun.

– Jospa se siitä iän kanssa varttuu ja rupeaa keskittymään, mutta hevoseen olen tosi tyytyväinen. Vauhtis on ollut minulla myös varsasta asti valmennuksessa ja samalla kaavalla kuin Maurizon kanssa mennään eteenpäin.

– Ikäluokka on kova, ja siinä saa joka lähdössä täyden vastuksen, kun ihmisillä on paljon hyviä nelivuotiaita treenissä. Kyllä hevosen pitää olla kunnossa näissä lähdöissä pärjätäkseen, pohtii Suuronen.

Ville Niskanen Seppo Suuronen seuraa tarkasti Kuninkuusraveja, vaikkei omia hevosia olisikaan mukana.

Kuninkuusraveista hyvät muistot

Raviurheilijan kultaisella ansiomerkillä viime vuoden Lahden Kuninkuusraveissa palkitulle Suuroselle perinteikäs raviviikonloppu on näytellyt uralla suurta roolia. Suurosen sekä Juha Kortekallion Patrik voitti ravikuninkuuden peräti neljä kertaa peräkkäin vuosina 1988-1991. Tänä vuonna pääkilpailuissa ei nähdä edustusta juvalaistallista, mutta tapahtumaa seurataan silti tarkasti.

– Kunkkarit on hieno tapahtuma, se on vähän kuin suomenhevosten Elitloppet. Parhaat hevoset juoksee parhaita vastaan ja olen aina seurannut ravit todella tarkkaan, vaikka siellä ei olisikaan ollut omia hevosia mukana. Se on semmoinen vuosien perinne.

Yksi 2000-luvun ikimuistoisimmista kunkkarihetkistä sattui Suurosen kohdalle, kun vuonna 2011 Tampereen kuninkuuskisassa jaetulle ykkössijalle nousivat samoilla kokonaisajoilla juvalaistallista Villihotti ja Tuokkolan Touho. Kuninkaan kruunu meni paremmin päätösmatkalla sijoittuneelle Villihotille.

– En osannut heti maaliin tulon jälkeen itsekään sanoa kumpi voittaisi. Melkein sama se oli, kun omat valmennettavat ja omistinkin osan molemmista. Ehdottomasti yksi elämän hienoimpia hetkiä raviurheilussa. Kyllä se oli kova juttu, Suuronen muistelee.

Kasvatustoiminta jatkuu aktiivisena

Suomenhevosten kasvattajana Suuronen on tehnyt komeaa jälkeä. Ravitalli Suuronen Oy:n kasvatteihin lukeutuu Maurizon lisäksi muun muass kaikkien aikojen nopein suomenhevonen Vitter sekä kuninkuusraveissakin esiintyneet Franko ja Kilun Peedro. Kasvateista kuningatarkilpailussa on esiintynyt Carmela. Lämminveristen puolelta taas huippukautta juokseva Hotshot Luca on lähtöisin juvalaistallista.

Kasvatustoiminta jatkuu edelleen aktiivisena, ja Suurosen kasvatteja nähdään ikäluokkalähdöissä varmasti myös jatkossa.

– Kasvatustoiminta näyttää hyvältä ja kiva nähdä, että se on tuottanut tulostakin jollain tavalla. Mukava on omia kasvatteja seurata. Nytkin on astutettuna kuusi suomenhevosta ja yksi lämminverinen, pitkän linjan hevosmies laskeskelee.