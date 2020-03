Mikkelin Kilpa-Veikot pyrkii edistämään nuorten urheilijoidensa kehittymistä uuden SM-tiimin avulla. Tiimin tarkoitus on toimia tukiverkostona 14–19-vuotiaille urheilijoille, jotka kilpailevat nuorten SM-kisoissa.

– Mietimme pitkään, miten vielä voisimme auttaa nuoria tavoitteidensa kanssa. Päädyimme perustamaan nuorille uuden tukiverkoston, MiKV:n nuorisopäällikkö Mikko Haverinen toteaa.

Tiimi kokoontuu noin kerran kuussa, joten se ei korvaa urheilijoiden päivittäistä harjoittelua tai valmentajia. Sen sijaan tarjolla on asiantuntijaluentoja ja demoja.

– Lisää asiantuntemusta kehon huoltoon, ravintoon ja fysioterapiaan liittyen. Kaikki, mitä voimme tavoitteellisten nuorten avuksi tehdä, kannattaa myös tehdä, Haverinen sanoo.

Ensimmäiset jo nimetty

Ensimmäiset 18 urheilijaa tiimiin on jo nimetty. Tiimin jäsenet ovat ehtineet jo näyttää lahjakkuuttaan. Mukaan tiimiin pääsee kutsusta, jotka ovat Haverisen vastuulla.

– Toki me viemme tätä hommaa eteenpäin yhdessä. Tietty tulosraja on rikottava, mutta tiimi on avoin kaikille, joilla on motivaatiota tavoitteelliseen urheiluun, linjaa Haverinen.

Tiimi on myös uudenlainen yhteistyön muoto. Demot, koulutukset ja luennot tulevat pääosin seuran ulkopuolelta. Vastineeksi MiKV tarjoaa näkyvyyttä.

– Yrityksiä on lähtenyt hyvin mukaan tiimiin, koska heille on ollut tarjolla jotain konkreettista. Samalla kumppanien avulla voimme kattaa myös vähän kuluja, MiKV:n Milla-Mari Manninen kertoo.

– Suuri taloudellinen panostus tämä ei seuralle ole, tiivistää Manninen.

SM-tiimin tarkoituksena on tuoda myös lisää yhteisöllisyyttä nuorille urheilijoille. Ajatuksena on valmistaa urheilijoita myös tulevaan kilpauraan aikuisena.