Tsemppi-82:n kokemus liikaa Passareille — Tuloksena kauden avaustappio

Mikkelin Passarit kärsi kauden avaustappionsa naisten ylemmän 2-sarjan A-lohkossa. Pieksämäen Tsemppi-82 oli kotisalissaan parempi erin 3—0 (25—17, 25—17, 25—15).

— Aikamoinen oppitunti. Meillä oli heikko esitys, teimme virheitä liian paljon syöttöpaikalla, vastaanotossa ja hyökkäyksessä, Passarien valmentaja Mikko Korhonen harmitteli.

Tsemppi-82:n joukkue on kokenut ja sen riveissä on kokemusta aina liigatasolta asti.

— Vastustaja ei tehnyt virheitä ja pelasi hyvää lentopalloa. Eihän tappioita koskaan halua, mutta ehkä tämä kasvattaa meitä, Korhonen totesi.

Passarien onnistujia olivat eniten pisteitä tehnyt Emma Häyrinen, joukkueen parhaana palkittu Assi Korhonen ja liberona hyvän sisääntulon peliin tehnyt Nitta Korhonen.

Passarit pelaa seuraaavan kerran viikon kuluttua Kiuruvedellä Luomu-wolleyn vieraana. Pieksämäen ottelun perusteella harjoiteltavaa löytyy.

— Meillä on vielä kirittävää kiinni kokeneempiin joukkueisiin. Harjoituksista on haettava varmuutta syöttämiseen. Tänään syöttämisemme näytti siltä, kuin harjoituksissa. Harjoitteisiin on keskityttävä paremmin, linjasi Korhonen.