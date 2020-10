FC KTP:n koronatestien tulokset saapuvat vasta keskiviikkoaamuksi. Palloliiton määrittämä 85 prosentin sääntö on täynnä, joten sarjasta jää voimaan joka tapauksessa jokin tulos.

Jalkapallon Ykkösen seurat ovat linjanneet, että kauden pelit on saatava pelattua loppuun 31. lokakuuta mennessä. Sarjan päätöskierros on merkitty pelattavaksi ensi lauantaina, mutta koronaviruksen tuomien ottelusiirtojen myötä sarjaa on käytännössä mahdoton saada täyteen määräaikaan mennessä, mikäli se loppuun asti halutaan pelata.