Puolustajalahjakkuus Anttoni Honka Jypistä Jukureihin — Tuore alle 20-vuotiaiden maailmanmestari pelaa Jukureissa loppukauden

Jukurien kokoonpanossa on Hongan myötä seitsemän puolustajaa.

Mikkelin Jukurien liigajoukkue täydentyy loppukaudeksi puolustaja Anttoni Hongalla, 18. Honka (179 cm ja 80 kg) siirtyy Jukureihin Jyväskylän Jypistä. Jukureilla on Hongan hankinnan myötä kokoonpanossaan seitsemän puolustajaa.

Honka on tuore alle 20-vuotiaiden maailmanmestari ja voitti myös alle 18-vuotiaiden mestaruutta viime keväänä. Honka on varauskelpoinen NHL:n ensi kesän varaustilaisuudessa. Taitavaa ja hyvin liikkuvaa Honkaa on pidetty yhtenä varaustilaisuuden mielenkiintoisimmista suomalaisnimistä.

Muun muassa The Hockey Writers-sivuilla varaustilaisuutta analysoinut toimittaja Larry Fisher rankkaa Hongan sijalle 23. Samalla listalla Mikko Kokkonen on sijalla 20. ja Henri Nikkanen 105.

Jypin liigajoukkueessa Honka on päässyt pelaamaan kuitenkin vain 16 ottelun verran. Peliminuutteja Honka on hakenut A-nuorten SM-liigasta ja Mestiksen KeuPa HT:stä. Jypin kanssa Hongalla on sopimus kevääseen 2020 saakka.

— Jukurit jatkaa taisteluaan pudotuspelipaikasta täysillä. Anttonin kaltainen taitavasti peliä avaava puolustaja vahvistaa pelaajapakkaamme, Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari kertoo tiedotteessa.

Jukureilla on jäljellä SM-liigan runkosarjaa 11 ottelua. Joukkue ja Honka ovat seuraavan kerran tositoimissa perjantaina Kuopiossa KalPan vieraassa. Lauantaina Jukurit kohtaa Mikkelissä Vaasan Sportin. Eroa pudotuspelipaikkaan Jukureilla on yhdeksän pistettä.