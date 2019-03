Jorma Julkunen muistelee mikkeliläisjääkiekon ensimmäistä SM-mitalia — Hän näkee mitalistijoukkueessa yhtäläisyyksiä nykyisiin Jukurien A-nuoriin

Pyyhkäiskäähän jo meidät vanhat jäärät pois historian lehdiltä, naurahtaa Jorma Julkunen.

Julkunen oli voittamassa Mikkelin Palloilijoille A-nuorten SM-pronssia vuonna 1961. Se on ainakin vielä mikkeliläisen jääkiekon ainoa SM-mitali. Jukurien A-nuoret hakevat tänään toista voittoa nuorten SM-liigan puolivälierissä, joiden voittaminen veisi mikkeliläiset jo mitalipeleihin.

Luonnon-jääkausi oli tietysti lyhyt, mutta jäälläolotunteja tuli paljon. — Jorma Julkunen

Tuolloin Mikkelissä pelattiin jääkiekkoa Ilmarisen kaukalossa Nuijamiehessä ortodoksisen seurakunnan kirkon juurella.

— Kyllä meistä pelaajista moni tuli ihan siitä kaukalon ympäriltä. Kiuasperän Ami, Särkän Peppe ja valmentaja Tapsa Laitinen sen joukkueen loivat. Olimme empeeläisiä, osa maineikasta seuraa, Julkunen muistelee.

Marko Kauppisen luotsaaman Jukurien A-nuorten pelaajat ja valmennusjohto ovat puhuneet paljon siitä, miten tiiviin yhteisön joukkue muodostaa.

Julkunen näkee tässä samankaltaisuuksia 57 vuoden takaisiin mitalisteihin.

— Olimme pelanneet keskenään jo MP:n junnusarjoissa ja korttelikiekosta, kaveriporukastakin voinee jo puhua. Luonnonjääkausi oli tietysti lyhyt, mutta jäälläolotunteja tuli paljon.

Jääkiekko kehittyi nopeasti Mikkelissä

Näin pohjustettiin MP:n saavuttama yllätyksellinen pronssimitali. Kehitys oli nopeaa, sillä jääkiekko tuli MP:n lajivalikoimaan vasta viittä vuotta aiemmin.

Sarjajärjestelmä oli tuolloin hyvin erilainen. Aluksi pelattiin piirien alueilla karsintoja, jotka MP selvitti.

— Voitimme Suur-Savon piirin mestaruuden ennen SaPKoa ja voitimme myös Kuopion KalPan. Se antoi meille tervettä itsetuntoa, samoin se että Peppe hoki jatkuvasti meidän olevan ”kevään kuhia”.

Tämän jälkeen jäljellä oli 12 joukkuetta, jotka pelasivat kahden kierroksen cup-vaiheen. MP voitti avauskierroksella Haminan Pallo-Kissat maalein 5—0 ja sai vastaansa toiselle kierrokselle kotkalaisen Jääkotkat.

Ilmarisen kaukalossa pelattu ottelu päättyi MP:n voittoon maalein 5—3, joten mitali oli samantien varma, joskaan sen väri ei. Kaksi muuta mitalisarjaan tiensä raivannutta joukkuetta tuli Tampereelta, kun Ilves löi Porin Karhut ja Tappara Hämeenlinnan Tarmon.

Tamperelaiset olivat mitalisarjassa etevämpiä, Tappara kotonaan Koulukadun legendaarisella tekojäällä maalein 8—2 ja Ilves Ilmarisen kaukalossa maalein 1—5.

Mestaruus meni Ilvekselle, joka voitti Tapparan maalein 3—1.

Mikkeliläiskiekon pohjat luotiin jo ennen Jukureita

Mitalisteista peräti kymmenen siirtyi seuraavaksi kaudeksi MP:n edustusjoukkueeseen, joka pelasi silloisessa Suomensarjan itälohkossa. Joukkueen tehomies oli Erkki Ahokas, mutta tulitukea antoivat nuoremmat.

Eräs nimi nousi kiekkokansan tietoisuuteen hieman myöhemmin. Jorma ”Joppe” Thusberg kehittyi lopulta kaksinkertaiseksi Suomen mestariksi.

— Uskon, että jos olosuhteet olisivat olleet kunnossa, tuosta ryhmästä olisi voinut kasvaa mikkeliläinen menestyvä jääkiekkojoukkue. Se jäi kuitenkin kiinni kentästä. Mikkelissä pelattiin luonnonjäällä, kun muualla alettiin tehdä jo ensimmäisiä halleja, Julkunen toteaa.

Mikkeliläisen jääkiekon pohjatyötä on siis tehty jo ennen Jukureita, joka syntyi MP:n ja Mikkelin Pallo-Kissojen jääkiekkojaostojen yhdistyttyä. Filosofian tohtori Julkunen on tehnyt tarkkaa tutkimustyötä jääkiekon alkuvaiheista. Yksi kirja on jo julkaistu, toinen on työn alla.

Jukurit A kohtaa Vaasan Sportin toisessa puolivälierässä tänään Mikkelin jäähallissa klo 17.00 alkaen.

Jukurit A:n kokoonpano:

Niclas Rintamäki—Perttu Kiesilä—Heikki Huttunen

Saku Forsblom—Tom Grönblom

Kalle Matikainen—Miiro Linjala—Joona Viljakainen

Mikko Kokkonen—Mikkel Persson

Eetu Tervala—Matias Mutikainen—Ville Sivonen

Julius Grönroos—Riku Kluukeri

Teemu Lappalainen—Santeri Venäläinen—Morten Jurgens

Eetu Randelin (Benjamin Kallio)