Jukurien kausikortteja voi pian lainata kirjastosta — Mikkelin pääkirjastoon tulee lainattavaksi neljä kausikorttia

Idea korttien tuomisesta kaikkien kirjastonkäyttäjien ulottuville on lähtöisin pääkaupunkiseudulta.

Mikkelin pääkirjastosta voi tulevaisuudessa lainata Jukurien kausikortteja.

Kausikorteilla pääsee ilmaiseksi Jukurien peliin. Yhteensä Mikkelin pääkirjastoon tulee lainattavaksi neljä kausikorttia.

Idea korttien tuomisesta kaikkien kirjastonkäyttäjien ulottuville on lähtöisin pääkaupunkiseudulta, jossa Helsingin Töölön kirjastosta on voinut lainata koripallojoukkue Helsinki Seagullsin kausikortteja lokakuun alusta asti. Jukurit on omien sanojensa mukaan ensimmäinen Liiga-joukkue, jonka kausikortteja voi lainata kirjastosta.

Kirjaston kausikortit ovat kaikkien kirjaston asiakkaiden lainattavissa. Yhdellä kirjastokortilla voi lainata yhden kausikortin, ja kausikortti voi olla kerralla lainassa viikon ajan. Se kattaa yleensä yksi tai kaksi Jukurien kotiottelua.

Kortit pyritään saamaan kirjastoon lainattavaksi perjantaihin mennessä, jolloin niillä pääsisi Kärpät-peliin.