Mikkeli esportsin jäsenmäärä nousee tasaisesti — Lauantaina Gigantissa järjestetään CSGO-haastetapahtuma

Elektronisen urheilun maailma on vielä monelle vieras, vaikka laji onkin ollut vahvasti esillä mediassa alkuvodesta. Suomalaistenkin menestyspeliin Counter-Strike: Global Offensiveen, lyhyemmin CSGO, pääsee nyt tutustumaan, vaikka aiempaa kosketuspintaa koko pelaamiseen ei olisikaan.

Mikkeli esports ry järjestää haastetapahtuman Gigantissa lauantaina. Aamupäivällä yhdistyksen jäseniä voi haastaa CSGO-peliin ja puoliltapäivin pelissä käydään turnaus.

— Yhdistyksen tehtäväkin on tuoda kilpapelaamista tutuksi. Erityisesti toivomme, että voisimme kertoa lajista nuorten vanhemmille. Nyt laji on esillä niin matalalla kynnyksellä kuin vain voi, Mikkeli esports ry:n puheenjohtaja Kai Räihä kertoo.

Yhdistyksen ja tapahtuman tarkoituksena on tuoda esiin sitä, että esports on tänä päivänä harrastus siinä missä muukin.

— Jos ajatellaan vaikka niin, että tietokoneella saatta olla pelikierros kesken samalla tavalla kuin jalkapallopeli. Sitä ei voi lopettaa kesken kaiken, koska kyse on joukkueessa toimimisesta, vertaa Räihä.

Jäsenmäärä on kasvussa

CSGO on noussut esiin ennen kaikkea joukkuepelinä, jossa taktiikoilla on suuri merkitys. Mikkelissä pelattava turnaus lähestyy peliä helpommin ja suoraviivaisemmin, sillä turnausmuotona on yksi pelaaja yhtä vastaan.

Kaksinpelin voittaja etenee jatkoon, kunnes edessä on loppuottelu.

— Käytännössä kyse on siitä, kumpi pelaajista on nopeampi ja tarkempi 30 kierroksen aikana. Turnaukseen voi ilmoittautua aamupäivän aikana, jonka jälkeen tehdään turnauskaavio, Räihä toteaa.

Toissa vuonna perustettu Mikkeli esports on päässyt toiminnassaan hyvään vauhtiin. Jäsenmäärä on kasvanut eri tapahtumien myötä.

— Lähestymme 30:n jäsenen rajaa, mutta lisää mahtuu. Haluamme mukaan aktiivisia pelaajia, jotka haluvat vaikuttaa toimintaan, Räihä sanoo.

Räihä muistuttaa, että esportsiakaan ei tehdä yksin. Kuten perinteisemmässäkin urheilussa, yhdistys tarvitsee yhteistyökumppaneita ja aktiivijäseniä toimintaansa.

— Toiminnalle on ollut selkeä tilaus. On havaittu, että ilman erillistä yhdistystä esportsia on vaikea viedä eteenpäin.