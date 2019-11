Lukon ruotsalaismafia oli liikaa Jukureille — Teemu Henritiuksen kaksi maalia toivat pisteen

Mikkelin Jukurit ei olisi voinut enää saada heikompaa alkua otteluun, mitä se sai perjantaina Raumalla Lukkoa vastaan. Pelikello ei ollut ehtinyt vielä täyteen kuuteen minuuttiin, kun Sami Rajaniemi joutui kaivamaan kiekon jo toisen kerran selkänsä takaa. Peli oli 2—0 ja sanalla sanoen lopputulos näytti selvältä.

— Raumalla on aika vaikea nousta edes tasoihin, jos alku on tuollainen. Nyt alku oli sanalla sanoen anteeksiantamaton. Yksilöllä on aina vastuu, mutta ammattilaisurheilussa ammattilaispelaajan pitäisi kantaa vastuu siitä, että on hereillä kello 18.30, kun peli alkaa, Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta ihmetteli.

Jääkiekko on kuitenkin siinä mielessä hieno peli, että yhtään pistettä ei ole jaettu ennen kuin loppusummeri törähtää. Raumalla numerot olivat 60 peliminuutin jälkeen tasan 2—2, eikä jatkoaikakaan tuonut tilanteeseen muutosta. Jukurien molemmat maalit viimeisteli toisessa erässä Teemu Henritius.

— Alku ei ollut todellakaan paras mahdollinen, mutta onneksi saatiin peli tasoihin. Vieraspiste on aina tärkeä, mutta silti harmittaa. Eväät oli nimittäin enempäänkin, Jukurien sankariksi noussut Henritius kertasi.

— Ensimmäinen tilanne syntyi, kun Vadim (Pereskokov) pääsi puolittain läpiajoon ja sai käännettyä kiekon takatolpalle. Taitava kaveri pisti pieneen väliin kovan syötön ja kiekko taisi mennä lopulta sisään maalivahdin varusteista. Toisessa maalissa alkutyön tekivät Vadim ja Charles (Sarault) ja minä yritin saada matalan laukauksen ja onneksi se upposi puikoista maaliin, tiivisti Henritius.

Ruotsalaiset ratkaisijoina

Lopullinen ratkaisu nähtiin vasta voittolaukauskilpailussa, missä Lukon rankkarispesialistiksi kuluvalla kaudella noussut ruotsalaispuolustaja Robin Press sijoitti kiekon varmasti ohi Rajaniemen. Kun vielä toinenkin ruotsalainen eli Pathrik Westerholm onnistui omassa yrityksessään, oli peli vasta selvä. Kaksi sarjapistettä jäivät Raumalle maalein 3—2.

Hyvällä syyllä voi puhua Lukon ruotsalaismafian hallinnasta, sillä Press ja Westerholmin kaksosista juuri Pathrik olivat kotijoukkueen maalintekijät myös ensimmäisessä erässä.

Pekka Kangasalusta harmitteli ottelun jälkeen, että tuomarityöskentely ei ollut aivan sitä, mitä pelitilanteet olisivat edellyttäneet.

— En ole juurikaan tuomareista kitissyt, mutta nyt on pakko. Vastustaja pelasi lopussa rikkinäisellä mailalla, jonka lapa oli puolen metrin päässä, mutta yksikään neljästä tuomarista ei sitä huomannut. Ihan loppuun tuli sitten jatkoajalla paikko, mutta se ei enää mitään ratkaissut, Kangasalusta manasi.

Jukurit kärsi Raumalla myös pelaajamenetyksen, kun jalkaansa ontunut Martins Dzierkals joutui jättämään kaukalon jo ensimmäisen vaihdon jälkeen.