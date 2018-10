Verkkosivusto Transfermarkt.comista käy ilmi, että Mikkelin Palloilijoista kesällä Etelä-Afrikkaan siirtynyt kamerunilaismaalivahti Sammy Ndjock palaisi Mikkeliin. Siirto on merkitty tapahtuvaksi 1. tammikuuta 2019.

MP:n toiminnanjohtaja Mika Roivas on asiasta vähäsanainen.

— En kommentoi. Tähän asiaan meillä ei ole juuta tai jaata sanottavana. Voinhan minäkin pelata numerolla 33, pelaajaurallaan MP:ssä numeroa 11 kantanut Roivas sanoo Länsi-Savolle.

Roivas ei toisaalta myöskään siirtoa kiistänyt.

MP puolestaan kertoi kausikorttikampanjansa julkaisussa, että kun 666 kausikorttivarausta on koossa, julkaisee seura ”kovan tason pelimiehen”, joka pelaa numerolla 33. Ndjock pelasi MP:ssä viime kaudella numerolla 33 ja on käyttänyt samaa pelinumeroa myös aiemmin. Lisäksi Ndjockin käyttäjätunnus kuvapalvelu Instagramissa on @sammy_ndjock33.

— Emmehän me uskaltaisi tällaista julkaisua luvata, ellei asioista pelaajan kanssa sovittu olisi, Roivas toteaa.

Sammy Ndjockin nykyiseksi seuraksi Transfermarkt ilmoittaa ”Unknown”, mutta MP:n päävalmentaja Janne Wilkmanin mukaan seura on Etelä-Afrikan pääsarjassa pelaava Highlands Park FC. Transfermarkin mukaan MP sai siirrosta kesällä 45 000 euron korvauksen.

Transfermarkt on saksalainen vuonna 2000 perustettu jalkapalloaiheinen verkkosivusto, jonka enemmistöosuuden omistaa nykyisin Bild-lehdestä parhaiten tunnettu saksalainen kustantamo Axel Springer SE. Transfermarkt-sivusto kerää ja julkaisee tietoa jalkapallosta, jalkapallosarjoista ja pelaajista.

Kakkosessa pelaava Mikkelin Palloilijat täyttää ensi vuonna 90 vuotta.