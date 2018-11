Viime kauden Bandyliigan finaali uusiksi? Kampparit hakee mitalipelien putkelle jatkoa

4–2–1–3–4–1–3–4–2.

Kampparien sijoitukset jääpallon Bandyliigassa puhuvat puolestaan 2010-luvulla. Mikkeliläiset ovat olleet joka kaudella mukana mitalitaistossa, eikä mikkeliläisten päävalmentaja Antero Levänen näe syytä, miksei putki voisi saada jatkoa.

Haemme varmasti vielä syyskierroksella itseämme. — Antero Levänen

— Voihan sen viime kauden finaalin vaikka uusiakin, vastasi Levänen kysymykseen, ketkä ovat alkavan kauden finalistit jääpalloväen kokoonnuttua kauden avaustilaisuuteen Vantaalle.

Viime kaudella Kamppareille ei ennakoissa luvattu suuria, mutta niin vain mikkeliläiset etenivät loppuotteluun Veiterää vastaan ja laittoivat kotijoukkueen ahtaalle Lappeenrannassa.

Veiterä vei mestaruuden täpärästi maalein 3–2, mutta finaalista jäi paljon jossiteltavaa. Kamppareille oli paikkansa ratkaista peli edukseen toisella jaksolla, mutta lopulta finaali kääntyi Veiterän eduksi epäselvän erotuomaritulkinnan jälkeen.

Tälläkään kertaa Vantaalla ei liputettu Kampparien puolesta. Kahdeksasta paikalla olleesta joukkueesta Kampparien puolesta puhui vain Botnia.

Toiseksi loppuottelijaksi kaikki veikkasivat kaksi edellistä mestaruutta voittanutta Veiterää.

Lähtökohdat haasteellisemmat

Levänen ei kiellä sitä, etteivätkö lähtökohdat kauteen ole viime vuotta haasteellisemmat. Pelaajarinki, 16 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia, on vielä niukempi kuin vuosi sitten. Joukkueesta lähti vielä paljon tehojakin, kun Artem ”Arttu” Shekhovtsov, Kasperi Hirvonen ja Santeri Laitinen puuttuvat nyt riveistä.

Shekhovtsov pelaa lainalla Vodnikissa Venäjällä, Hirvonen siirtyi Motalaan Ruotsiin ja loukkaantunut Laitinen on sivussa ainakin vuodenvaihteeseen asti.

Heidän mukaan Kamppareista on kadonnut 70 maalin ja 44 syötön tehot. Lovi on suuri, sillä Kampparit teki koko kaudella pudotuspelit mukaan lukien 129 maalia.

— Lähtökohdathan ovat taas se, että joukkue on vähän uusiutunut, eikä permanentti ole valmis. Suomen cupissa ja harjoituspeleissä koko materiaali ei ole ollut käytettävissä. Haemme varmasti vielä syyskierroksella itseämme, kertoo jo 15:nnen kautensa Kampparien päävalmentajana aloittava Levänen.

— Mitään hätää tässä ei kuitenkaan ole.

Jaakko Avikainen Päävalmentaja Antero Levänen on uusinut hieman Kampparien pelitapaa. Hyökkäyksiin lähtöjä on yksinkertaistettu.

"Arttu" toimii tulkkina tarvittaessa

Menetyksiä paikkaamaan Kamppari hankki täsmähankintana Venäjän pääsarjaan nousseesta Murmanskista Ilia Sokolovin.

Tilannetta helpottaa myös se, että nyt Kimmo Huotelin ja Alpo Kaartinen ovat käytettävissä alusta asti. Viime kaudella kaksikko astui remmiin vasta joulukuussa.

Sivutukena pelaavasta Sokolovista Leväsellä on pelkkää hyvää kerrottavanaan.

— Pelata mies osaa. Yhteinen kieli kun vielä kehittyisi.

Sokolov puhuu vain hiukan englantia.

— Tarvittaessa, kiperimmissä tilanteissa, olemme soittaneet ”Artulle” ja asiat on saatu niin selvitettyä.

Tarjolla Shekhovtsovin tontti

Myös omille omille junioreille on luvassa vastuuta ja peliaikaa. Kuinka paljon he sitä saavat, näyttää aika.

Levänen odottaa ainakin Ville Hämäläiseltä,18, hyvää kautta. Sitä Levänen odotteli jo viime kaudella, mutta loukkaantuminen kauden neljännessä ottelussa päätti Hämäläisen pelit.

— Ville on pelannut hyvän syksyn. Joko nyt nuorelle miehelle löytyisi isompaakin tonttia? miettii Levänen.

Hyvän valmistavan kauden on pelannut myös Iisakki Kaivola, jolle on tarjolla Shekhovtsovin tontti. Kaivola on tehnyt Suomen cupissa kolme ja kahdessa treenipeleissä WP:tä vastaan viisi maalia.

— Iisakki oli viime kaudella puolikuntoinen, mutta nyt hänellä on hyvä kesä ja syksy takanaan.

Perhesyiden takia Arkangeliin jääneen Artem Shekhovtsovin asemaan aika ei ole tuonut ratkaisua.

— Tilanne on auki. Ainakin hän pääsee pelaamaan Vodnikissa, pyörittelee Levänen.

Jaakko Avikainen Juuso Tervonen (oik.) ja Jere Korhonen kantavat maalivahtivastuun. Ville Hämäläinen rakentaa peliä keskikentällä.

Voimaa hyökkäyksiin

Levänen toivoo, että Shekhovtsovin ja Laitisen jättämää lovea pystyisi täyttämään useampi mies. 24 maalia viime kaudella viimeistellyt Kalle Lempinen on yksi heistä.

Lempinen ja Kaivola eivät kaksistaan välttämättä täytä tyhjiötä ja Kampparit pyrkii muuttamaan pelitapaansa, joka on ollut hyökkäyspään osalta hajanaista.

— Peliä on viety vähän toisenlaiseen suuntaan. Omia hyökkäyksiin lähtöjä on yksinkertaistettu. Ehkä näin saadaan paremmin kaikki liikkeelle ylöspäin. Alaspäinhän me olemme aina tulleet hyvin, kertoo Levänen.

— Puolustajillekin tässä muutoksessa on luvassa roolia.

— Ja jos homma ei toimi, niin aina voidaan palata takaisin vanhaan, sanoo Levänen.

Pari korttia vielä käyttämättä

Maalintekoon, hyökkäyspään peliin ja pelaajaringin kasvattamiseen saattaa vielä löytyä pari yllättävääkin korttia. Kampparien harjoitusvahvuuteen ovat liittyneet Eetu Karhunen ja Lasse Kyllönen. Kaksikko lopetti pelaamisen kauden 2015–16 jälkeen. Karhunen tosin pelasi vielä sen jälkeen neljä ottelua kahden 2016–17 lopulla. Sopimuksia kaksikolla ei vielä ole.

Karhunen hälytettiin heti apuun, kun Laitisen Ruotsin harjoitus- ja pelimatkalla saaman alaraajavamman vakavuus selvisi.

— Eetun ja Lassen kohdalla tilannetta tarkkaillaan edelleen, kertoo Levänen.

Jaakko Avikainen Aimo Hokkanen takaa sen, että huolto pelaa.

Kampparit kaudella 2018–2019

Maalivahdit: Juuso Tervonen ja Jere Korhonen.

Kenttäpelaajat: Joni Maaranen, Sami Mikkola, Ville Hämäläinen, Mikko Pulkkinen, Kalle Lempinen, Henrik Honkanen, Iisakki Kaivola, Severi Noponen, Kimmo Huotelin, Esko Liukkonen, Alpo Kaartinen, Jari Purovirta, Ville Särkkä, Vili Korhonen, Ilia Sokolov, Santeri Laitinen.

Päävalmentaja: Antero Levänen.

Valmentaja: Olli Manninen.

Huoltajat: Aimo Hokkanen ja Johannes Hyvärinen.Lääkäri: Susanna Vanhanen.

Fysioterapeutti: Arto Pekonen.

Tiedottaja: Lauri Tikanoja.

Kuljettaja: Martti Manner.