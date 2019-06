Yhdeksän ottelun jälkeen Kakkosen A-lohkon sarjakärkenä majaileva Mikkelin Palloilijat matkustaa tiistaina Lappeenrantaan, jossa se kohtaa kahdeksantena olevan Pepon. Viime vuosina sarjanousua tosissaan hakeneen Pepon alku on ollut odotettua vaisumpi.

— He ovat aloittaneet hieman alakanttiin, mutta sen ei saa missään tapauksessa antaa hämätä, toteaa MP:n valmentaja Janne Wilkman. Hän muistuttaa, että Pepolla on ollut loukkaantumishuolia kauden mittaan.

Viime vuosina Pepo on vienyt joukkueiden keskinäisä kohtaamisia. Viidestä viime sarjakohtaamisesta Pepo on voittanut neljä, ja kerran on pelattu tasan. Viime kauden jälkimmäisessä kohtaamisessa Pepo pyyhki MP:llä nurmea peräti 4—0-lukemin. MP:n edellistä keskinäisen voittoa saa hakea kolmen vuoden takaa.

Pepolla on allaan kolme perättäistä tappiota. MP puolestaan haki ennen juhannusta se 0—1-voiton Vantaalta. Mikkeliläiset ovat pelanneet vahvasti vieraissa, ja reissupeleistä onkin ollut tuomisina kolme täyttä pistepottia.

Kaksi aktiivista pelitapaa

Wilkman odottaa tiistain ottelusta tasaväkistä ja hyvätasoista, kahden pallonhallintaan nojaavan joukkueen kohtaamista.

— Pepolta löytyy toki sopivia hyökkääviä pelaajia myös nopeampaan pelitapaan. Joukkueen erikoistilanteet ovat sarjan vaarallisimpia.

Useita vuosia samassa sarjassa pelanneet joukkueet ovat yleensä toisilleen jo valmiiksi hyvin tuttuja. Vastustajan skouttaamista helpottavat videotallenteiden lisäksi nykypäivänä myös data-analyysin työkalut. Muun muassa Veikkausliigan otteluiden tilastodataa tuottava Instat on käytössä laajasti kolmannella sarjaportaalla asti.

— Aivan kaikki Kakkosen joukkueet eivät siinä ole, mutta esimerkiksi juuri Peposta löytyy laajasti tietoa niin pelaaja- kuin joukkuetaktisista asioista, Wilkman kertoo.

MP:n peli uomissaan

MP:n alkukausi on sujunut huomattavasti lappeenrantalaisia duurivoittoisemmin. Joukkue pitää lohkon kärkipaikkaa tasapisteissä FC Viikinkien kanssa. Tappiot sinipaitainen mikkeliläisryhmä on välttänyt toistaiseksi kokonaan, mutta lähes puolet otteluista on päättynyt tasan.

— Lähtökohtaisesti pitäisi pystyä sarjassa alempana olevat voittamaan, mutta jalkapallossa asiat eivät mene niin yksinkertaisesti. Täytyy olla tyytyväinen kärkipaikkaan, mutta samalla on myös edelleen mentävä peli kerrallaan.

Wilkman korostaa päivittäisen kehitystyön merkitystä. Pääpiirteittäin MP:n peli on hänestä ollut uomissaan aivan kauden alusta saakka, ja kauden aikana sitä pyritäänkin lähinnä monipuolistamaan.

— Olemme pystyneet luomaan hyvin maalipaikkoja, ja puolustus on pystynyt muovautumaan erilaisia vastustajia vastaan.

Tämän kauden onnistujia löytyy MP:stä ympäri kentän.

— Maalivahtipeli on ollut iso kantava voima, mikä näkyy päästettyjen maalien vähäisessä määrässä, Wilkman kehuu Sammy Ndjockin ja Miika Töyrään panosta.

— Reetu Räsänen on noussut puolustuksen johtohahmoks ja Lucas Dos Santos on antanut vahvan panoksen hyökkäyspäässä.

Dos Santos johtaa lohkon maalipörssiä kuudella osumallaan.

Loukkaantunut Jiri Haikonen on MP:n ainoa varma poissaolija tiistain ottelusta.

Ottelu Pepo—MP lähetetään Länsi-Savon sivuilla tiistaina kello 18.30.