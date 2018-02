Mikkeliläislähtöinen Jonne Kähkönen luotsaa USA:n ampumahiihdon maajoukkuetta Etelä-Koreassa — "USA:n naisissa yksi potentiaalinen mitaliehdokas" Mikkelistä hiihtourheilun maailman huipulle ponnistanut Jonne Kähkönen on luotsannut USA:n naisten ampumahiihdon maajoukkuetta jo kaksi olympiadia. Sopimus on katkolla, mutta kiinnostavia jatkovaihtoehtojakin on tarjolla. Toni Roponen Jonne Kähkönen luotsaa parhaillaan Pyeongchangin talviolympialaisissa USA:n naisten ampumahiihdon maajoukkuetta.

Sopimukseni on katkolla ja jatkosta Jenkeissä on keskusteltu. Liitto haluaisi jatkaa läpi seuraavan olympiadin. -Jonne Kähkönen

Mikkelin Hiihtäjien kasvatti Jonne Kähkönen on toiminut kahden olympiadin ajan, vuodesta 2010, USA:n naisten ampumahiihtomaajoukkueen valmentajana.

Ampumahiihto on ollut Olympialaisten ohjelmassa vuodesta 1960 lähtien ja vuodesta 1992 myös naiset ovat osallistuneet olympialaisiin ampumahiihdossa.



Yhdysvallat ei ole lajin historian aikana saavuttanut vielä yhtään olympiamitalia. Suomella niitä on kuusi. Kähkösen mukaan hänen nykyisessä ringissään kuitenkin on potentiaalia.

— Teen päivittäin töitä sekä naisten että miesten kanssa toimiessani Lake Placidin olympiaharjoittelukeskuksen päävalmentajana. Miehissä meillä on 2—3 ja naisissa yksi potentiaalinen mitaliehdokas.



— Susan Dunklee, Lowell Bailey ja Tim Burke, lisäksi nuori Sean Doherty voi onnistuessaan olla yllättäjä. Toivon, että tästä pienestä joukosta yksi onnistuu ja pääsee mitalikantaan. Kilpailu on kova ja mitali vaatii hyvää onnistumista paitsi urheilijalta myös meidän huollolta.



Kähkönen asuu itsekin perheineen Lake Placidissa. Ennen nykyistä pestiään hän toimi Suomen maajoukkueen päävalmentajana 2006—2010. Miehen palveluksista ollaan taatusti yhä kiinnostuneita myös kotimaassa. Toisaalta kysyntää on rapakon takanakin.

— Sopimukseni on katkolla ja jatkosta Jenkeissä on keskusteltu. Liitto haluaisi jatkaa läpi seuraavan olympiadin. Maastohiihdon ja ampumahiihdon kanssa on myös käyty keskusteluja.

Kähkösen mukaan ilmassa on siis kiinnostavia vaihtoehtoja.

— Päätöksen tähän liittyen teen aikanaan olympialaisten jälkeen, nyt on täysi fokus kisoissa.



Ennen kisojen alkua suomalaisten hiihtäjien on raportoitu joutuneen muun muassa siivoamaan huoneissaan olevaa rakennuspölyä. Kähköselle perjantaina avatut Pyeongchangin talviolympialaiset ovat tähän asti antaneet järjestelyjen puolesta hyvän kuvan.



— Kisaruokalassa on hyvä valikoima ruokaa tarjolla ja kuljetukset ok. Ensimmäisten päivien ruuhkat ovat alkaneet purkautua ja homma toimii. Myös etäisyys kisakylästä stadionille on hyvä, antaa mahdollisuuden kävellä tai juosta stadionille. Meillä ei myöskään majoitusten osalta ole valittamista.



Olympialaisten ylle ennen kisoja kohonnut dopingskandaalin varjo on puhuttanut maailmanlaajuisesti. Kähkönen ottaa kantaa asiaan toteamalla yleisesti ottaen, että ”selkeitä linjauksia ja napakoita toimenpiteitä vaaditaan, jotta urheilun uskottavuus ja puhtaiden urheilijoiden oikeus tasapuoliseen kilpailuun säilyy.”

— Tällä hetkellä meidän on keskityttävä kisoihin ja omaan tekemiseen, koska se on juuri nyt ainoa mihin voi vaikuttaa.

Jonne Kähkönen

Kotoisin Mikkelin Kalvitsasta.

Mikkelin Hiihtäjien kasvatti ja edustushiihtäjä nuoruusvuosinaan.

Kanadan maastohiihtojoukkueen B-valmentaja 1999–2002.

Lahden Hiihtoseuran nuorisopäällikkö 2003–2005, samaan aikaan oto ampumahiihtoliiton nuorten valmentaja ja olympiajoukkueen huoltaja.

Urheilujuomaedustaja 2005–2006.

Suomen ampumahiihtoliiton päävalmentaja 2006–2010.

USA:n naisten ampumahiihtomaajoukkueen valmentaja vuodesta 2010.