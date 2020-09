Jukurit U20 aloitti sarjan tappiolla – HPK maalin verran parempi

Jukurien U20-nuorten taival ikäluokan SM-liigassa lähti liikkeelle niukalla tappiolla. Hämeenlinnan Pallokerho oli kotijäällään vahvempi maalein 4–3 (0–0, 2–1, 2–2).

Jukurit nousi päätöserässä kahdella Kalle Matikaisen osumalla 3–3:een, mutta HPK:n Jere Jokisen onnistui iskeä voittomaali.

– Nousujohteinen peli meiltä tänään. Ero tuli erikoistilanteissa, sillä kaveri teki kaksi ylivoimalla ja me vain yhden. Otetaan tästä pelistä mukaan kiekollinen rohkeus ja pelinopeus ja jatketaan eteenpäin, summasi Jukurien valmentaja Tommo Nukari.

Jukurit sai kiekon maaliin vielä ottelun lopussa, mutta osumaa ei hyväksytty.

– Kiekko meni kädestä maaliin. Joskus jääkiekko on tällaista, Nukari tuumi.

Jukureilla oli kokoonpanossaan useita liigaryhmän pelaajia, kuten 20 kertaa torjunut maalivahti Eetu Randelin ja puolustajat Axel Rindell ja Mikko Kokkonen. Jukurien avausosuman teki Veikka Hahl.

Jukurit on tositoimissa seuraavan kerran jo lauantaina, jolloin se iskee yhteen KooKoon kanssa Kouvolassa.

– Monella joukkueella on nyt mukana liigassa pelanneita ja pelaavia kavereita, kun pelit alkavat vasta lokakuussa. Sarja on kova ja hereillä on oltava koko ajan.