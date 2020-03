“Viiden hengen henkilöhissi” Anssi Löfman Jukurien riveihin – Seura solmi kuusi uutta pelaajasopimusta

Mikkelin Jukurit on solminut sopimukset viiden hyökkääjän ja yhden puolustajan kanssa. Hyökkäyskalusto täydentyy Anssi Löfmanilla, Teemu Pulkkisella, Otto Mäkisellä, Mikael Sahalla ja Kristian Afanasyevilla. Puolustuspään uusin hankinta on Atte Mäkinen.

Uusista pelaajista kokenein on yli 500 liigaottelullaan hyökkääjä Anssi Löfman, 32, joka saapuu Jukureihin kaksivuotisella sopimuksella.

Kärkikenttien sentteriksi kaavailtu Löfman on Jukurien urheilujohtaja Jukka Holtarin mukaan luotettava, älykäs ja liikkuva sentteri, joka tuo mukanaan valtavan määrän johtajuutta ja esimerkillisyyttä nuorille pelaajille.

– Kentällä hän on kuin viiden hengen henkilöhissi, joka kokoaa oman viisikkonsa hissikoriin ja vie joukkoja kaukalossa koko 60 metrin matkalle. Hän myös pystyy pelaamaan kaikkia pelitilanteita luotettavasti, Holtari kuvailee hankintaa värikkäästi Jukurien tiedotteessa.

Löfman lupaa antaa kokemuksensa joukkueen ja valmennuksen käyttöön. Pitkällä urallaan hän on edustanut Liigassa vain kahta seuraa, kasvattajaseuraansa SaiPaa ja JYPiä.

– On mielenkiintoista päästä näkemään kokonaan uusi seura ja joukkue. Uskon tuovani mukanani tasaisuutta ja tukea siihen, että joukkue pelaa yhtenäisesti, Löfman ennakoi.

Monipuolistunut pisteruisku

Hyökkääjä Teemu Pulkkinen, 25, on pelannut edelliset viisi kautta Yhdysvalloissa. Ensimmäisen kauden Pulkkinen pelasi USHL-liigaa, josta hän sai stipendin NCAA-liigaa pelaavaan Nebraska-Omahan yliopistoon. Tällä hetkellä espoolaistaustainen Pulkkinen viimeistelee liikuntatieteiden opintojaan Suomesta käsin koronavirustilanteen vuoksi.

– Olemme seuranneet Teemun pelaajana kehittymistä mielenkiinnolla. Juniorivuosien maali- ja pisteruisku on pystynyt kehittymään kokonaisvaltaisena kahden suunnan pelaajana NCAA:ssa isoin harppauksin, Holtari kehuu hankintaa.

Kaksivuotisen sopimuksen tehnyt Pulkkinen näkee saavansa Jukureissa oivan mahdollisuuden kehittyä edelleen pelaajana.

– Valmentajilla on selkeä päämäärä, mihin he ovat viemässä joukkuetta ja pelaajia. Paikan tullen verkonkin pitäisi heilua, Pulkkinen naurahtaa.

”Työkalut riittävät heti liigatasolle”

Hyökkääjä Otto Mäkisellä, 21, on allaan erinomainen kausi Mestiksessä KooVeen riveissä, kun 48 ottelussa syntyi yhtä monta pistettä. Mäkinen oli 35 syöttöpisteellään sarjan toiseksi tehokkain syöttäjä.

– Mäkinen on pelifiksu pelaaja, joka ymmärtää viisikkopelistä paljon ja sopii siten erinomaisesti Jukurien nykykiekon painopisteisiin ja vaatimuksiin. Pelaajan tekniset, taktiset ja henkiset työkalut riittävät heti liigatason jääkiekkoon, mutta ikä antaa myös mahdollisuuden isoon kehityspotentiaaliin, Holtari kuvaa.

Urallaan myös yli 60 poikien ja nuorten maaottelua pelanneen Mäkisen sopimus on mallia 2+1.

Erikoisosaamista maalin lähellä

Lähes 200 liigaottelua Porin Ässissä pelannut hyökkääjä Mikael Saha, 25, siirtyy Jukureihin 2+1-vuotisella sopimuksella Mestiksestä Kiekko-Vantaan riveistä.

Saha on Holtarin mukaan raamikas, tunnollinen ja hyvin liikkuva hyökkääjä, joka pystyy pelaamaan sekä keskus- että laitahyökkääjänä.

– Hän haluaa pelata yhteistyön jääkiekkoa ja häntä voi hyvällä syyllä kutsua klassisesti kahden suunnan hyökkääjän ruumiillistumaksi.

Hyökkääjä Kristian Afanasyev, 21, pelasi päättyneellä kaudella Venäjän kakkostasolla VHL-liigan Dinamo Pietarissa ja siirtyi helmikuun siirtorajalla IPK:n riveihin Mestikseen. Mestiksessä hän ehti tehdä pelaamissaan kymmenessä ottelussa tehot 7+6=13.

Jukureissa Afanasyevilta odotetaan erikoisosaamista maalin lähellä, sillä 191-senttisellä pelaajalla on Holtarin mukaan himoa ja osaamista maalintekoon. Afanasyev on pelannut sekä keskus- että laitahyökkääjänä. Venäjän ja Meksikon kansalainen Afanasyev on pelannut junioriurallaan Yhdysvalloissa, Suomessa ja Venäjällä. Mikkeliin nuorukainen sanoo tulevansa täynnä intoa.

– Haluan tuoda tunnetta joukkueeseen ja koko kaupunkiin. Tietysti rakastan tehdä maaleja ja syöttää niitä, tällä hetkellä Pietarissa oleva Afanasyev kertoo. Hänen sopimuksensa on mallia 1+1.

”Oman maalin suojelun erikoismies”

Puolustaja Atte Mäkinen, 24, saapuu Suomeen ja Jukureihin kahden Ranskassa Rouenissa pelatun kauden jälkeen.

Ennen Ranskaan lähtöä Mäkinen pelasi Liigaa lähes 200 ottelua kasvattajaseurassaan Tapparassa ja Rauman Lukossa. Tapparassa hän saavutti SM-hopeaa kaudella 2014–2015 ja kultaa 2015–2016. Myös maajoukkueura on ollut mittava, sillä Mäkinen on pelannut yli 80 poikien ja nuorten maaottelua.

Oikea käsi alhaalla pelaava Mäkinen on Holtarin mukaan hyvin liikkuva, sijoittuva ja ulottuva puolustava puolustaja, joka sopii Jukurien nykytarpeisiin hyvin. Mikkeliläisseuraan 1+1-vuotisen sopimuksen tehnyt Mäkinen vahvistaa Ranskan-kausien olleen erittäin tärkeitä oman kehittymisen kannalta.

– Sain pelata Ranskan liigan top 2 -joukkueessa hyvässä roolissa. Vahvuuteni on nimenomaan puolustuspelissä ja sitä tulen myös Mikkelissä esittämään.

Kaikkien pelaajien sopimuksissa olevat mahdolliset optiovuodet ovat seuraoptioita. Jukurit on päättänyt olla käyttämättä puolustaja Mikko Kuukan ja hyökkääjä Julius Rantaeskolan sopimuksissa olleet optiot kaudesta 2020–2021.