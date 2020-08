Voittavaa joukkuetta ei ole syytä vaihtaa – Illan ottelussa MP saa olla varpaillaan MuSan erikoistilanteiden kanssa

Mikkelin Palloilijat pyrkii jatkamaan voittoputkeaan, kun se kohtaa porilaisen Musan Salaman jalkapallon miesten Ykkösessä tänään sunnuntaina kotikentällään.

Illan pelin lähtökohdat ovat mielenkiintoiset, sillä kumpikin joukkue on petrannut otteittaan voittamalla kaksi viimeistä otteluaan.

Oman mausteensa peliin tuovat myös uudet pelaajat. MP hankki riveihinsä viikolla liigakokemustakin omaavan Toni Tahvanaisen Kolmosen Blackbirdistä, missä hän ehti viimeistellä kahdeksan maalia pelaamissaan kuudessa ottelussa.

MuSa puolestaan vahvistui viikko sitten kahdella ulkomaalaispelaajalla, kun Färsaaren kansalaisuuden omaavan John Frederiksenin ja japanilaisen Yutaka Aben peliluvat varmistuivat viimein. Kaksikko oli heti hyvällä pelipäällä Frederiksen iskiessä kolme maalia Gnistanista otetussa 5–1 -kotivoitossa. Maaleista 202-senttinen Frederiksen puski kaksi kulmapotkuista ja yhden pelitilanteesta takatolpalta.

Pallonhallinta siirtyy MP:lle

MP:ssä tiedostetaan Frederiksenin vaarallisuus. Eikä yksin hänen. Joukkueesta löytyy myös toinen pitkä pelaaja, toppari Jussi Välilä.

– MuSa on erikoistilanteissa vaarallinen, tietää MP:n päävalmentaja Juha Pasoja kertoa.

– Meidän pitää puolustaa heitä vastaan eri tavalla, kun emme pärjää pääpalloissa.

Frederiksenin kaihtimista Pasoja suunnittelee Jonathan Dunyinin harteille.

– Meidän pisimmät miehet saavat taistella hänen kanssaan.

– Heidän sivurajaheitotkin ovat vaarallisia. Onneksemme ne heittää Frederiksen.

Muutoinkin Pasoja odottaa ottelusta erilaista kuin aiemmista otteluista.

– Pääsemme hallitsemaan palloa enemmän. Se vaatii meiltä kärsivällisyyttä. On uskallettava hakeutua paikkoihin ja pitää palloa, ennakoi Pasoja.

Tärkeintä on, että pelaajat eivät ala leijua, kun alla on kaksi voittoa. — Juha Pasoja

– Tärkeintä on, että pelaajat eivät ala leijua, kun alla on kaksi voittoa. Asenteen pitää olla hyvä niin kuin se on ollut edellisissä peleissä, painottaa Pasoja.

Uronen jatkaa maalilla

Otteluun MP lähtee kuta kuinkin samalla miehistöllä kuin edellisessä voittopelissä Kotkassa. Paluun MP:n riveihin tekevät torstaisessa Kolmosen paikallispelissä SavUa edustaneet Firmino ja Matti Kohonen. Samaisessa ottelussa loukkaantunut Niila Forsell ja niin ikään loukkaantuneiden kirjoissa olevat Sammy Ndjock, Juuso Tarvainen ja Vincent Bikana eivät ole käytettävissä. Bikana olisi vapautunut illan otteluun pelikiellosta.

– Bikana huilaa vielä. Hän tulee maanantaina harjoituksiin, kertoo Pasoja.

Tarvainen palasi puolestaan kokoonpanoon Kotkassa loppuminuuteilla, mutta loukkaantui uudestaan.

MP:n maalissa jatkaa ansaitusti Jonne Uronen Ndjockin ollessa poissa.

– Ei ole mitään syytä vaihtaakaan. Uronen on tehnyt hyviä torjuntoja, sanoo Pasoja.

Tahvanaiselle Pasoja ei lupaa avauskokoonpanon paikkaa, mutta vaihdosta uusin hankinta pääsee kentälle.

Samaa Pasoja lupailee myös muille vaihtomiehille, sillä kierrätykselle ja huilille on paikkansa.

– Meillä alkaa tästä tiukka ottelurupeama. Seuraavan neljän viikon aikana pelaamme seitsemän kertaa.

Sisään mahtuu 1500 katselijaa

Koronarajoitteiden vuoksi pelin henkilömäärää on rajattu noin 1500 paikkaan. Anniskelualueella mahtuu noin 50 henkeä.

Kaikilla kausikortin omaavilla on vapaa pääsy otteluun. Lipun otteluun voi ostaa porteilta.

MP–MuSa kello 18.30 Urheilupuistossa.