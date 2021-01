Jääpallon Bandyliigan runkosarja pyritään pelaamaan kokonaisuudessaan loppuun. Jääpalloliiton kilpailuvaliokunta on saanut valmiiksi suunnitelman, jolla pyritään varmistamaan lajin Suomen mestaruuden ratkaiseminen myös tänä vuonna.

Jääpalloliigassa vaihtoehtoja on neljä. Ensisijainen vaihtoehto on pelata runkosarja loppuun 14. helmikuuta mennessä. Tätä varten on aiemmin siirtyneille otteluille etsitty uudet pelipäivämäärät ja otteluohjelmaa on muutenkin rukattu uusiksi.

Pudotuspelit on tarkoitus käydä viime kauden mallilla, eli puolivälierissä runkosarjan kolme parasta valitsee vastustajansa. Puolivälierät pelataan paras kolmesta- ja välierät paras viidestä-menetelmällä. Mitaliottelut ovat kerrasta poikki.

Kampparit ja OLS pelaavat viime lauantaina peruuntuneen ottelun lauantaina 13. helmikuuta. Lisäksi Kampparit matkustaa Jyväskylään JPS:n vieraaksi päivää aiottua aikaisemmin, kun ottelu pelataan Viitaniemessä perjantaina 29. tammikuuta.

Kampparit pelaa seuraavat ottelut vieraskentillä. Seuraava kotiottelu on ohjelmassa 5. helmikuuta Varkauden WP 35:ttä vastaan. Vielä on avoinna, voidaanko ottelu pelata katsojien edessä, sillä nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 22. tammikuuta saakka.

Pudotuspelit voivat muuttua

Mikäli runkosarjan otteluohjelmaa joudutan yhä muokkaamaan koronaviruksen takia, on Bandyliigalla vaihtoehtona jatkaa runkosarjaa viikolla eteenpäin. Jos silloinkaan ei ehditä pelata kaikkia otteluita, ratkeaa runkosarjan järjestys pistekeskiarvoilla.

Tällöin pudotuspelien alku siirtyisi viikolla eteenpäin ja pelijärjestelmä muuttuisi siten, että välierät pelattaisiin paras kolmesta -järjestelmällä.

Päätös pudotuspelimallista tehdään 1. helmikuuta mennessä. Mikäli tammikuu tuo vielä lisää ottelusiirtoja, on mestaruuden ratkaisemiseksi vielä kaksi lisävaihtoehtoa.

Toinen lisävaihtoehto on pelata vain välierät runkosarjan neljän parhaan kesken. Mikäli sekään ei ole mahdollista, pelataan pelkkä runkosarja ja finaali kahden parhaan joukkueen välillä.

Jääpallon Suomen mestaruudesta on pelattu vuodesta 1908 lähtien. Mestaruus on jäänyt jakamatta vain sisällissotavuonna 1918, talvisodan vuoksi 1940 ja jatkosodan vuoksi 1942.