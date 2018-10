Vadim Pereskokov debytoi kolmosketjussa — Jukurit kohtaa Vaasan Sportin tällä kokoonpanolla

Mikkelin Jukurien uusi hyökkääjä Vadim Pereskokov debytoi tänään kolmosketjussa, kun Jukurit vierailee Vaasassa Sportin vieraana. Pereskokov hyökkää samassa ketjussa sentteri Markku Flinckin ja Joonas Kalliolan kanssa.

Kumpaakin joukkuetta ennakoitiin ennen kauden alkua SM-liigan häntäpäähän. Sport on Jukurien tavoin aloittanut kauden ennakko-odotuksiin nähden hyvin ja on mukana tiukassa pudotuspelitaistelussa, kun kauden ensimmäinen neljännes on pian täyttynyt.

Sportin ongelmana on ollut puolustuspeli, sillä joukkue on yhdessä KooKoon kanssa päästänyt eniten maaleja SM-liigassa. Sport-verkko on heilunut 14 ottelussa 55 kertaa, kun Jukurien maalista kiekko on kaivettu 36 kertaa. Kiekkoliigan tiiveintä puolustuspeliä on esittänyt Oulun Kärpät, jota vastaan on tehty vain 17 maalia.

Jukurit matkusti Pohjanmaalle jo tiistaina. Alla on voitto, kun pahasti siipirikkoisena ja nyt jo seitsemään otteluun venähtäneessä tappioputkessa vaeltava KalPa kaatui Kalevankankaalla lauantaina.

— Sport on Mestis-ajaltakin iso vastus, mistä on pieni vastakkainasettelu ja kun ollaan samoissa pisteissä sarjatualukossa, niin isot pisteet on jaossa. Tiukka puolustus on saatava, ettei anneta helppoja maaleja, kommentoi Jukurien hyökkääjä Nestori Lähde Jukurien julkaisemassa videohaastattelussa.

Sport hävisi viikonloppuna Tapparalle maalein 0—3, mutta voitti sitä edellissä ottelussaan SaiPan rankkarikisassa maalein 5—4. Sport johti ottelua jo 4—0, mutta sputnikit kirivät pelin tasoihin. Voitto on Sportin ainoa viidessä viime pelissä.

Sport-kokoonpanosta on sivussa vaasalaisten kotisivujen mukaan joukkueen runkohyökkääjiin kuuluva Joel Kiviranta. Jukureista sivussa ovat Mika Partanen, Ville Leskinen ja Janne Ritamäki. Lisäksi hyökkääjä Joona Jääskeläinen on lainattu Mestiksen Imatran Ketterään.

Kokoonpanot illan otteluun:

Jukurit

#20 Janne Tavi - #88 Julius Vähätalo - #54 Jesper Piitulainen

#4 Teemu Suhonen - #7 Samuli Piipponen

#16 Teemu Henritius - #23 Turo Asplund - #9 Miika Roine

#52 Valtteri Hietanen - #6 Miika Roine

#25 Joonas Kalliola - #61 Markku Flinck - #72 Vadim Pereskokov

#5 Ville Hyvärinen - #8 Mikko Kokkonen

#19 Nestori Lähde - #28 Henri Nikkanen - #14 Valtteri Hotakainen

7. puolustaja: #96 Jimi Jalonen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

Sport

#93 Toni Kallela - #12 Brody Sutter - #18 Miro Lehtimäki

#41 Oskari Manninen - #57 Niklas Nevalainen

#20 Roope Talaja - #26 Tommi Tikka - #44 Aleksi Ainali

#7 Tony Sund - #8 Valtteri Viljanen

#16 Jesse Paukku - #51 Antti Kalapudas - #23 Olavi Vauhkonen

#88 Jyri Niemi - #4 Colby Robak

#21 Tomi Körkkö - #33 Valentin Claireaux - #90 William Rapuzzi

7. puolustaja: #82 Victor Westermarck

#60 Mika Järvinen

(#74 Sami Aittokallio)