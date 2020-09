Mikkelin Palloilijat järjestää Ykkösen vieraspeleissään uskomatonta jalkapallodraamaa. Kokoonpanosta ei ole noussut esille pelaajaa, joka kylväisi tuhoa hyökkäyspäässä, vaan otsikoissa ovat työmyyrät.

Lauantaina sellainen 2–1-voittoon päättyneessä KPV-pelissä oli kippari Jiri Haikonen. Hän oli pakistossa äärimmäisen työteliäs, ja kotijoukkueelle rangaistuspotkun antanut konna.

– Hyvässä ja pahassa tuli oltua esillä. Joukkueen puolustaminen oli hyvää, ja Jonne (Uronen) oli viimeinen lukko. Saatiin puolenvaihtoja, ja pääsin nousemaan laidasta, kun aukesi aukesi tilaa. Hyviä aihioita oli, kippari summasi.

Pelaaja on monikäyttöinen tapaus vastuun ja roolin suhteen. Laitapakki oli todistanut ennen KPV:ta vastaan viidessä edellisessä pelissä kaikkea pelin ulkopuolelle jäämisestä 90 peliminuuttiin.

– Samalle paikalle on kilpailua ja pelejä on paljon, freesien jätkien on hyvä olla kehissä. Henki on hyvä, ei ole nokkapokkaa.

MP jaksoi jälleen puolustaa

MP näytti jaksavan yllättävän hyvin, vaikka KPV loi hyökkäyspelissä vaarallisempia paikkoja tasaisesti. Toisen kolmevarttisen ilta-aurinkoa vasten pelanneen MP:n tekeminen noudatti tuttua kaavaa: Puolustus on Ykkösen tasolle miehekäs, mutta hyökkääminen tökkii kahdesta tehdystä huolimatta.

– Toisella puoliajalla oli tosi vaikea hetki, liike loppui eikä päästy viemään palloa eteenpäin. Kahteen erikoistilannemaaliin olen ihan tyytyväinen. Toinen saa hallita, ja toinen tehdä kaksi maalia voittoon, luotsi Juha Pasoja heitti.

Ennen kauden alkua hän ei odottanut Kokkolan reissulta isoja.

– Ei oltu budjetoitu tähän. Toisaalta, kun on nähty, miten kotijoukkue on pelannut, niin ei ollut yllätys, että voitimme.

Osumat erikoistilanteista

Ehkä me kotonakin käännetään pelejä vielä. — Jiri Haikonen

Haikosen urakka kuvasti MP:n iltaa yhtä epäkohtaa, rankkarialueella rikkomista, lukuun ottamatta oivasti. Joukkue putsasi palloja omista ollen röyhkeä, ja samalla KPV:lle oma puolustusalue oli vaikea paikka.

– Me tiedettiin, että KPV:n heikkoudet ovat puolustuspään erikoistilanteissa. Onneksi onnistuimme niistä. Kävimme pallollista rohkeutta viikon läpi, sitä olisin kaivannut enemmän, Pasoja valaisi.

Rankkari oli seurausta MP:n yhdestä harvasta epäonnistumisesta omissa.

– Totta kai tuommoisia voi tulla, jos paine on omissa, pelaaja jatkoi.

KPV sähläsi ensimmäisellä puoliajalla. Isäntien tasoituksen ampunut Aleksi Pahkasalo oli pitkään sylkykuppi hänen jäätyä koheltamaan pallon kanssa omissa, ja seuranneesta tilanteesta Jonathan Dunyin ohjasi maalin. Voittomaali kuulutettiin Iiro Äijölle, mutta merkattiin isäntien omaksi. Äijö iski aivan lopussa aiemmin SJK Akatemiaa vastaan Seinäjoella.

– Minulle ei ole väliä, keneen se osui! Minulle riittää, että se meni maaliin, Pasoja virnistää.

Vieraissa kova saldo

MP on ollut vieraspeleissä erinomainen ainakin tuloksellisesti. Seitsemän ottelua ovat tuoneet jo 13 pinnaa.

– Vierasreissuissa saadaan varmaan bussissa mietittyä asioita, että miten pelataan. Ehkä me kotonakin käännetään pelejä vielä, työkone Haikonen hymyili.

Kotimatka lyheni kummasti. MP:n piste-ero nelossijaan on hämmentävästi enää yhden voiton verran, kolme pinnaa.

– Totta kai voi hymyillä, mutta peli kerrallaan! Kivempi lähteä kotimatkalle voitolla.