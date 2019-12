Marko Kauppisesta Jukurien päävalmentaja ensi kaudella

Jukurien A-nuoria tällä kaudella valmentava Marko Kauppinen, 40, siirtyy Jukurien Liiga-joukkueen päävalmentajaksi kaudesta 2020–2021 alkaen. Jukurit on solminut Kauppisen kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen, jossa jälkimmäinen vuosi on seuraoptio.

Jukureissa kiekkouransa aloittanut Kauppinen pelasi urallaan yhteensä 1001 runkosarja- ja playoffs-ottelua Liigassa edustaen JYPiä, KalPaa, Jokereita, TPS:aa, Tapparaa ja kasvattajaseuraansa Jukureita. Pelaajauransa kaksi viimeistä kautta Kauppinen kiekkoili Jukurien riveissä joukkueen kapteenina.

Jo aktiivisen peliuransa aikana Kauppinen valmensi Jukurien juniorijoukkueita usean vuoden ajan, mutta vuodesta 2017 alkaen hän on keskittynyt pelkästään valmentamiseen. Tällä hetkellä käynnissä on kolmas kausi Jukurien A-nuorten päävalmentajana ja toinen kausi nuorten maajoukkueiden valmennusryhmissä. Nykyisen U17-joukkueen lisäksi Kauppinen on työskennellyt U16- ja U19-maajoukkueiden kanssa. Hän on suorittanut Jääkiekkoliiton Nuorten valmentajakoulutuksen ja Jääkiekkovalmentajakoulutuksen.

Oikea aika seuraavalle askeleelle

Jukurien urheilujohtaja Jukka Holtarin mukaan Jukureihin haettiin valmentajaa, jolla on vahvaa lajiosaamista, intohimoa sekä kykyä vahvistaa seurakulttuuria ja identiteettiä.

— Kauppinen on työskennellyt ja kehittänyt itseään valmentajana systemaattisesti, ja nyt oli oikea aika seuraavalle askeleelle. Otteet ja tulokset Jukurien A-nuorissa ovat olleet vakuuttavia, kertoo Holtari Jukurien tiedotteessa.

— Kauppisella on merkittävä pelaajaura, jonka jatkoksi hän on osoittanut poikkeuksellista kehityshalua. Hänellä on visio siitä, mihin jääkiekko on menossa ja mihin hän on itse menossa. Näemme, että nykyisen osaamisen lisäksi hänellä on iso henkilökohtainen kehityspotentiaali, Holtari sanoo.

Kauppisen valinta päävalmentajaksi on myös keskeinen osa mikkeliläisen jääkiekkoilun pitkäjänteistä rakentamista.

— Mikkelissä on kasvanut ja kasvaa aidosti merkittäviä pelaajia ja valmentajia. Edelliset valmentajat ovat tehneet hyvää työtä urheilullisuuden ja kulttuurin rakentamisessa. Nykyiselle päävalmentajalle Pekka Kangasalustalle tästä hyvästä työstä kuuluu myös isot kiitokset.

Vanhaa kunnioittaen, uutta suunnitellen

Kauppinen itse sanoo ottavansa vastaan kasvattajaseuransa Liiga-joukkueen päävalmentajuuden mennyttä kunnioittaen, mutta vahvasti myös uutta suunnitellen.

— Suurella innolla ja sydämellä lähden tekemään omanlaista joukkuetta ja peluuttamaan omanlaista jääkiekkoa. Kunnioitan todella paljon sitä työtä, mitä Jukureissa on tähän mennessä tehty. Täällä on ollut valtavan hienoja valmentajia, jotka ovat luoneet seuraan ja omiin joukkueisiinsa oikeanlaista työnteon kulttuuria ja ilmapiiriä. Tuon itse siihen omat mausteeni mukaan.