Jukureiden A-nuorten pelejä suorina lähetyksinä myös tällä kaudella Länsi-Savon nettisivuilla — Ensi viikolla nähdään Sport-Jukurit

Jukureiden A-nuorten otteita seurataan tälläkin kaudella suorien lähetysten välityksellä Länsi-Savon nettisivuilla. Kerran kuussa on luvassa vieraskamppailu nuorten SM-liigasta. Lähetykset ovat sarjan kaikki ottelut näyttävän Ruudun lähetyksiä. Ensimmäinen peli nähdään ensi viikon sunnuntaina, kun Jukurit kohtaa Sportin Vaasassa.



— Jukureiden A-nuoret ovat pärjänneet viime aikoina erinomaisesti. Kiinnostus näiden tulevien liiga- ja ehkä NHL-tähtienkin peleihin on kasvanut, Länsi-Savon päätoimittaja Timo Laitakari sanoo.



— Aiemmat kokemuksemme urheilun live-lähetyksistä ovat olleet myönteisiä. Kun kysyntää selvästi on, haluamme tarjota tilaajillemme myös tällaista urheilusisältöä.

MP:n ja MiPK:n kausia jalkapallon kakkosessa on seurattu tiiviisti myös suorien lähetysten kautta. Luvassa on vielä muun muassa 5. lokakuuta pelattava Mikkelin derby.



Länsi-Savon tilaajien digitunnuksilla käytettävissä ovat myös Kouvolan Sanomien, Itä-Savon, Kymen Sanomien sekä Etelä-Saimaan kaikki digisisällöt. Niissä tarjolla on A-nuorten pelien lisäksi Suomi-sarjaa sekä Mestistä.



Jalkapallon kakkosen ottelulähetykset:



28.9. Jippo-MiPK

5.10. MiPK-MP

Syyskauden jääkiekkolähetykset:

29.9. Sport-Jukurit

26.10. JYP-Jukurit

15.11. Tappara-Jukurit

13.12. SaiPa-Jukurit