Uutisen takaa: Jukurit on potentiaalin ja kapean kärkiosaamisen varassa – Joukkueella alkaa olla jo painetta menestyä

Jukurit lähtee kauteen jälleen altavastaajana, jonka on todistettava oikeutuksensa liigatasolle. Pudotuspelipaikka on mahdollinen, mutta kaikkien taivaan merkkien on osuttava kohdalleen.