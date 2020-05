Jani Paasonen perusti oman tiimin rallicrossin MM-sarjaan – Mäntyharjulaisen tähtäimessä on täysi sarja vuoden kuluttua

Moottori autoon on rakennettu Suomessa. Pidemmällä aikavälillä tavoitteet on laitettu sähköisen rallicrossauton kehittämiseen.

Jani Paasonen on perustanut oman tallin rallicrossin MM-sarjan pääluokkaan. Paasonen ajoi viime kaudella Manfred Stohlin Stard tiimissä viisi WRX-osakilpailua. Nyt mäntyharjulainen on hankkinut taustajoukkoineen oman auton, johon moottori on rakennettu Suomessa.

Tämän kauden ohjelmassa on 2-3 osakilpailua jos sarja ylipäätään päästään ajamaan. Täysi sarja on tiimin tähtäimessä 2021.

Omat rahat eivät riitä

Jo viime vuonna tuolla Suomessa rakennetulla moottorilla piti ajaa viisi MM-osakilpailua Stardin tiimissä. Se ei kuitenkaan toteutunut, taustoittaa Paasonen, 45.

Syitä, miksi näin kävi, ei Paasonen halua eikä oikein osaa yksilöidä.

Paasosta tuki osakilpailuissa Ferratum ja hän katsoi jääneensä "velkaa" yritykselle, kun hanke kariutui. Loppuvuodesta osapuolet tekivät sitten jatkodiilin, johon kuului oman auton hankinta.

– Ferratum oli minulle merkittävä tukija. Rallicrossin MM-sarja ei ole halpa sarja. Ei tämä omalla rahalla onnistuisi, sanoo Paasonen.

Omasta takaa tiimille on huoltojoukot ja hankittu kuljetuskalusto.

Jani Kekoni / Madiaguru.fi Rallipoluilta tuttu Jani Paasonen keskittyy nyt rallicrossiin.

Tiimin autoksi, aihioksi, valikoitui itävaltalaisen MJP Racingin Ford Fiesta, jolla on ajettu ja pärjätty MM-sarjassa. Moottori on Fiestan, jonka suomalainen, pitkään turboja kehitellyt Turbo Racing on rakentanut Paasosen käyttöön.

– Itse asiassa idea heiltä tuli jo vuonna 2018,

– Emme me moottoria mihinkään vanhaan Mitsubishiin olisi voineet laittaa, perustelee 30 MM-rallia, osan niistä Mitsullakin ajanut Paasonen.

– Tarvitsimme hyvän aihion, sanoo Paasonen ja kertoo Fiestasta löytyvän kaikki, mitä MM-sarjan tasoisessa autossa pitääkin olla, jousitus, voimansiirto ja pyörägeometria.

Se, että moottori räätälöidään Suomessa, helpottaa se rakentamista ja testaamista.

Kilpailukyky nähdään vasta kisoissa

Ensimmäiset testit autolla on ajettu Kouvolan radalla ja ne jatkuvat kesäkuussa.

– Ihan tyytyväinen olen jo nyt. Olemme päivittäneet iskunvaimentimia ja moottoriin on tehty pieniä parannuksia, kertoo Paasonen.

– Mutta vasta kisoissa nähdään kuinka kilpailukykyinen auto on. Ei sitä todeta testeissä eikä penkissä.

Tavoitteena on myös, että ajokkia päästäisiin testaamaan ulkomaan radoilla joko Riiassa tai Ruotsissa ennen kuin kausi mahdollisesti alkaa elokuun lopulla Ruotsissa.

– Katsotaan nyt ensin, miten rajat aukeavat.

Jani Kekoni / Mediaguru.fi Auton Jani Paasonen hankki Itävallasta. Moottori on rakennettu Suomessa.

Paasosen kalenterissa Ruotsi olisi ensimmäinen kisa. Sen lisäksi tiimi kisaa mahdollisesti Riiassa ja Barcelonassa.

– Kaikki riippuu tietysti siitä, miten homma lähtee pyörimään.

– Kaikkia yhdeksää osakilpailua emme pysty ajamaan. Meillä ei ole kuin yksi moottori, eikä silloin ole järkeä ilmoittautua mukaan koko sarjaan.

Auton vuokrauskin mahdollista

Ainakin ensimmäisessä osakilpailuissa ratin takana istuu Paasonen.

Jos auto osoittautuu kilpailukykyiseksi, on mahdollista, että se päätyy vuokralle.

– Jos auto on nopea, on sille varmasti kysyntää, uskoo Paasonen.

– Ja kiinnostaa se itseänikin yhä ajaa ja voittaa mestaruus.

Jos auto päätyy muihin käsiin, Paasonen pyörittää tiimiä ja keskittyy mahdollisesti sähköauton kehittämiseen, josta myös Ferratum on kiinnostunut.

Rallicrossin pääluokassa oli tarkoitus kilpailla sähköautoilla vuonna 2021, mutta koronan takia startti viivästyy näillä näkymin vuodella.

– Tehdään tämä juttu nyt ensiksi ja katsotaan sitten jatkoa, sanoo Paasonen.