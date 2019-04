Kamppareille koossa kymmenen pelaajasopimusta. Puolenkymmenen muunkin pelaajan kanssa jatkosopimus on todennäköinen.

Mikkelin Kampparien ensi kauden Bandyliigan joukkue muotoutuu hyvää vauhtia. Pronssimitalisteista kymmenen pelaajaa on jo sopinut jatkosta ja puolenkymmenen muun pelaajan kanssa jatkosta on keskusteltu, kun viime kauden päättymisestä on kulunut vasta kuukauden päivät.