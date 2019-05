Mikkeliläisten on tultava toimeen ilman hattutempun iskenyttä Antti Voutilaista.

Mikkelin Pallo-Kissojen tiukka ottelujakso jalkapallon Kakkosessa jatkuu keskiviikkona vierasottelulla PePoa vastaan Lappeenrannassa. Miten Saimaan derbyssä käy, se on nähtävissä suorana lähetyksenä Länsi-Savon nettisivuilla kello 18.30 alkaen.

Neljän pelatun ottelu jälkeen joukkueet ovat tasapistein (7) sijoilla neljä ja viisi Kakkosen A-lohkossa. Kumpaisenkin saldo on sama: kaksi voittoa, tasapeli ja tappio. Eroa kärkikaksikkoon Mikkelin Palloilijoihin ja Klubi 04:ään on kolme pinnaa.

Ehjällä ja samanlaisella suorituksella kuin JäPSiä vastaan meillä on mahdollisuudet pisteille. — Janne Moilanen

Keskiviikkoillan peliin Kimpiselle joukkueet lähtevät voitto alla. MiPK kaatoi vierailleen Järvenpään Palloseuran selvin 4–1 ja PePo haki 3–2 -vierasvoiton Vantaan Jalkapalloseurasta.

Keskinäisissä kohtaamisissa kahden kauden aikana Kakkosessa PePo on ollut niskanpäällä. Neljästä ottelusta MiPK on voittanut vain viimeisen, viime kauden lopulla pelatun pelin Mikkelissä lukemin 2–1 Calvin Dammin tehtyä voittomaalin aivan loppuminuuteilla. PePolle tappio oli katkera, sillä se torpedoi osaltaan lappeenrantalaisten nousukarsintahaaveet.

Kotonaan PePo voitti 2–0 ja kaudella 2017 lukemat olivat 1–0 ja 3–2.

PePo vilisee pelimiehiä

Tälläkin kertaa PePo lähtee otteluun ennakkosuosikkina. Lappeenrantalaiset tavoittelevat taas nousua ja ovat vahvistaneet ryhmäänsä sitten viime kauden. Riveihin ovat liittyneet muun muassa Hollannin 1. divisioonan Telstarsista tullut japanilainen pelintekijä Naoyuki Yamazaki ja Kakkosen pohjoislohkon maalikuninkuuden viime kaudella 20 osumallaan Herculesin paidassa voittanut nigerialainen Paul Obi.

Kaksikon lisäksi PePolla on ringissään yksi Kakkosen parhaista maalivahdeista, yhdysvaltalainen Craig Hill, hanakasti maalintekoon nouseva gambialainen toppari Alieu Ceesay ja toinen nigerialainen Jonathan Dunyin.

— Kyllä. PePo on ollut meille tosi vaikea vastustaja. PePo on yksi sarjan voittajasuosikeista, mutta me lähdemme hyvillä mielen haastamaan heidät, lupaa MiPK:n päävalmentaja Janne Moilanen.

— Ehjällä ja samanlaisella suorituksella kuin JäPSiä vastaan meillä on mahdollisuudet pisteille.

JäPS-pelissä Moilasta miellytti molempien laitahyökkääjien, Antti Voutilaisen ja Aleksis Lehtosen onnistuminen maalinteossa. Lehtoselle maali oli ensimmäinen sarjapeleissä sitten kauden 2016.

— Tasainen vääntöhän se oli. Olimme terävämpiä niissä paikoissa, missä pitikin olla ja onnistuimme maalinteossa.

Voutilainen huilaa ottelun

Otteluun Pallo-Kissat lähtee pienin muutoksin. Sivussa on JäPSiä vastaan kolme maalia iskenyt mutta reitensä loukannut Voutilainen.

— Antilla on pieni takareisivamma ja hän huilaa. Toiveissa on, että hän olisi pelikunnossa sunnuntaina, kun kohtaamme NJS:n, kertoo Moilanen.

Toinen JäPS-ottelussa loukkaantunut pelaaja, maalivahti Antti Lampinen on toipunut tällistään. Päätöksen siitä, pelaako Lampinen vai Jonne Uronen PePoa vastaan, Moilanen tekee tiistai-illan viimeistelyharjoituksissa.

Voutilaisen ohella varma poissaolija on nilkkaoperaatiosta toipuva Calvin Damm.

PePo–MiPK keskiviikkona kello 18.30 suorana lähetyksenä lansi-savo.fissä.