Lucas Dos Santos ratkaisi yliajalla MP:lle kauden toisen voiton

Mikkelin Palloilijat järjesti melkoisen jännitysnäytelmän FC Viikinkien vieraana. MP johti ottelua pitkään yhdellä maalilla ja hallitsi ottelutapahtumia. Yleisössä lähinnä odoteltiin, koska joukkue onnistui toistamiseen, mutta toista maalia saatiin odotella yliajalle asti. Ottelun sankariksi nousi Lucas Dos Santos, joka ratkaisi ottelun MP:n voitoksi vasta yliajalla.

— Kyllä tuo 1-0-tilanne on tässä jalkapallossa vähän liian jännä. Se voi kääntyä niin kuin tänäänkin nähtiin, mutta ensimmäisen jakson esitys oli tosi hyvä. Toisella jaksolla oikeastaan jatkettiin siitä mihin jäätiin. Toisella jaksolla oli oikeastaan enemmän maalipaikkoja kuin ensimmäisellä. Kaiken kaikkiaan tosi hyvä esitys meiltä, MP:n päävalmentaja Janne Wilkman summasi.

MP siirtyi johtoon melko erikoisella maalilla 27. minuutilla. Denis pääsi maalipaikkaan, jonka Viikinkien maalivahti torjui. Tilanteen mentyä ohi Denis kävi hakemassa pallon vielä uudestaan päätyrajalta ja potkaisi pallon lähes nollakulmasta maalille ja lopulta se vieri maaliin saakka.

Mikkeliläiset hallitsivat ottelutapahtumia ja palloa varsinkin ensimmäisellä jaksolla, eikä Viikingit päässyt käytännössä ollenkaan vaarallisille paikoille. Siitä piti huolen erinomaisesti pelannut MP:n puolustuslinja näkyvimpänä hahmonaan tonttiaan hallinnoinut keskuspuolustaja Vincent Bikana.

Erikoinen oli Viikinkien tasoitusmaalikin toisella jaksolla sen kimpoiltua MP:n oman pelaajan kautta maaliin. Maali merkittiin kuitenkin pallon laukoneen Viikinkien Max Ehrnroothin nimiin.

— Harmittavasti tuli tuo tasoitusmaali tuollaisella flipperillä, mutta onneksi pystyttiin kääntämään vielä lopussa, Wilkman totesi.

MP:n pelaajista Janne Kuhmonen joutui jättämään kentän jo reilun vartin jälkeen saatuaan tällöin polveensa.

— Siinä tuli sellainen yhteenpotku ja polvi vääntyi vähän. Toivottavasti nyt ei mitään sen vakavampaa. Täytyy sanoa, että Samuli Kaasalainen tuli aika nopeasti tuosta penkiltä kylmänä miehenä peliin ja tuli tosi hyvin sisään ja oli tänään vaarallinen, Wilkman kertoi.



MP on aloittanut sarjan nyt kahdella voitolla.

— Fiilikset on ihan loistavat. Voittoja on lähdetty hakemaan ja niitä on tullut. Pelikin on ollut ihan ok. Sitä pystyy vielä parantamaan ja sitä lähdetään parantamaan viikko toisensa jälkeen. Hyvät lähtökohdat on nyt pistetty tähän kauden alkuun, avasi tunnelmiaan MP:n kapteeni Jiri Haikonen.

Näin pelattiin

Maalit: 27. Denis 0–1, 66. Max Ehrnrooth, 91. Lucas dos Santos 1–2.

MP:n kokoonpano: Sammy Ndjock; Matti Kohonen, Vincent Bikana, Reetu Räsänen (v), Jiri Haikonen; Joonas Nissinen (Joona Mäenpää), Antti-Ville Räisänen, Filipe De Mello, Janne Kuhmonen (Samuli Kaasalainen); Denis De Assis, Lucas Dos Santos (Juuso Liukkonen).

Erotuomari: Oskari Tuomi.

Yleisöä: 117.