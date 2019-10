Lady Bouncers päättää ensi viikolla sarjapaikastaan — Miehet jatkavat pelejään 1. divisioonassa

Amerikkalaisen jalkapallon naisten 1. divisioonan voittanut Bouncers tekee päätöksen ensi kauden sarjatasostaan tulevalla viikolla. Mestarina mikkeliläisillä olisi oikeus nousta pääsarjatasolle Vaahteraliigaan, joka päättyneellä kauden pelattiin viiden joukkueen voimin.

Bouncersin miesten osalta tulevasta sarjasta on jo tehty päätös. Runkosarjassa kolmanneksi sijoittunut ja välierätappioon kautensa päättänyt joukkue pelaa ensi kaudellakin 1. divisioonassa. Päätös miesten sarjapaikastakin piti tehdä, vaikka se säilyi 1. divisioonassa.

Pitää katsoa, olisiko mahdollista saada farmi- tai yhdistelmäjoukkue jonkun toisen divariporukan kanssa. — Miia Liukkonen

— Meillä on ensi viikon torstaina palaveri koko joukkueen kanssa. Päätämme tuolloin asiasta, kertoo Bouncersin puheenjohtaja ja naisten päävalmentaja Miia Liukkonen.

— Olen sopinut liiton kanssa, että kerron päätöksemme ensi viikolla.

Kapea joukkue

Valmistautumisen tulevaan kauteen Bouncers on jo aloittanut järjestämällä avoimia harjoituksia niin naisille kuin miehille. Naisten runko on jo hyvällä mallilla.

— Realismia kuitenkin on, että meillä on kapea joukkue Vaahteraliigaan. Divariin se on hyvä.

— Kokenut runko on kasassa ja soittelen vielä vanhoille pelaajille, josko sieltä olisi tulossa lisää pelaajia.

— Tuon vielä muitakin vaihtoehtoja pöytään. Pitää katsoa, olisiko mahdollista saada farmi- tai yhdistelmäjoukkue jonkun toisen divariporukan kanssa. Löytyisikö sellaista halua jostakin joukkueesta? heittää Liukkonen ilmaan ajatuksen.

Sarjapaikastaan pelaajat voivat keskustella jo tulevana lauantaina, kun seuraa juhlii kymmentä vuottaan kauden päätöstilaisuudessa.

— Siellä varmaan käydään kuumia pöytäkeskusteluja, ennakoi Liukkonen.

Juniorijoukkue haaveissa

Mies- ja naisjoukkueen lisäksi Bouncersin haaveissa on saada joku juniorijoukkue liiton sarjoihin. Tätä silmällä pitäen se on järjestänyt 7–17-vuotiaille harjoituksia Kalevankankaan kuplahallissa.

— Porukkaa on käynyt aika mukavasti. Viimeksi mukana oli viitisentoista nuorta. Mukana on ollut kivasti tyttöjäkin.

— Tarkoitus on, että saimme heille talvella harjoituspelejä ja kesällä jokin ikäluokka pelaisi Bouncersin väreissä sarjaa.