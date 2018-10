Mikkelin Squashin Juho Kallio ja Aapo Randelin lähtevät mittaamaan tasonsa Budapestiin — Ulkomaan turnaus on pojille ensimmäinen

Squash saattaa edelleen satunnaisemman urheilun seuraajan mielessä yhdistyä 1980-luvun hurjiin kasinotalouden vuosiin, mutta tuolloin muotilajin mainetta kantanut kössi elää ja voi hyvin Mikkelissä edelleen. Sen todistavat Mikkelin Squashin 14-vuotiaat Juho Kallio ja Aapo Randelin, joilla on edessään uran ensimmäinen turnausmatka ulkomaille.

Kallio ja Randelin matkustavat torstaina Budapestiin kansainväliseen juniorien GP-kisaan, joka on osa junnujen Euroopan kiertuetta. Kaikkiaan pelaajia Unkarin pääkaupunkiin saapuu yli 170 ja mikkeliläispelaajienkin sarjassa osallistujia on 36.

Jos haluaa kovia pelejä, ne on haettava ulkomailta. — Klaus Kerttula

— Pojat alkavat olla siinä iässä, että jos haluaa kovia pelejä, ne on haettava ulkomailta, toteaa Kalliota ja Randelinia valmentava Klaus Kerttula.

Edellinen mikkeliläinen squashpelaaja junnukisoissa on ollut Mirko Muukkonen.

— Siitä on aikaa jonkun verran. Suomessa on kovia vähän Aapoa ja Juhoa vanhempia junnuja ja myös saman ikäisiä, joten on hienoa että Mikkelin seudultakin saadaan tämän tason pelaajia, iloitsee Kerttula.

Avoimin mielin Budapestiin

Turnaukseen lähtö nostaa tietenkin fiiliksen kattoon. Budapestiin MiSq-kaksikko lähtee avoimin mielin.

— Nyt näkee, miten ulkomailla pelataan ja minkälainen taso on. Erilaisia pelaajia ja erilaisia vastustajia, Kallio ja Randelin juttelevat.

Suurempaa tietoa turnauksen otteluohjelmasta ei — pelaajien määrää lukuun ottamatta — ennakkoon ole.

— Vastustajat selvivät sitten siellä. Turnaus on iso ja pelaajat tulevat ympäri maailmaa, pojat pohtivat.

Pienehkö arvoitus on myös itse pelipaikka.

— Sen verran tiedetään, että pelit pelataan on samassa hotellissa, missä pelaajat majoittuvat, kertoo Markku Kallio.

— Ehkä reissussa ehtii tehdä muutakin kuin pelata, Budapestiin ensimmäistä kertaa matkaavat Juho Kallio ja Randelin miettivät.

Naapuri innosti lajin pariin

Kallio ja Randelin ovat kasiluokkalaisia. Squashin harjoittelu haukkaa vapaa-aikaa viitisen tuntia viikossa. Seuran harjoituksia on kolmet viikossa ja kahdesti pojat treenaavat omatoimisesti.

— Jos on kisat, niin sitten tietysti aikaa menee vielä enemmän, lisää Kallio.

Kallion squashin pariin innosti naapuri, jonka ehdottaman lajikokeilun jälkeen peliura on lähtenty hyvään vauhtiin. Randelin löysi squashin pariin tenniksestä, jota hän edelleen myös pelaa osana racketlonia.

— Squash oli jotenkin kivempaa, perustelee Randelin.

Harjoitusten lisäksi Randelin ja Kallio ovat osuneet vastakkain turnauksissakin. Kaverusten välit eivät ole uhattuna keskinäisten vääntöjen vuoksi.

— Eihän siinä kauaa mene, kun pelin jälkeen jutellaan jo toisillemme, naurahtaa Kallio.

— Aina on vaan kovempi halu voittaa ottelu, kun keskenään pelataan, Randelin tuumii.

Kaksikko etenee maltillisesti

Muita harrastuksia kalenteriin ei enää mahdu. Squashin pelaamista ammatikseen ei voi sulkea poiskaan, mutta toistaiseksi se ei ole tärkeimpänä mielessä.

— Mennään maltillisemmin pelaamisen kanssa, Kallio tiivistää.

Junnupelien lisäksi Kallio ja Randelin pelaavat MiSq:n kolmosjoukkueessa squashliigan 2. divisioonassa.

Yhdeksännelle luokalle siirtyessä avautuu mahdollisuus harjoitella myös urheiluakatemiassa. Siihen pojat saattavat tarttua.

— Lukioon varmaankin jatkan peruskoulun jälkeen, arvelee Randelin.