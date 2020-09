Jukurien U20-joukkueessa todettujen koronavirustartuntojen vuoksi Juniori-Jukurit on päättänyt perua U15-, U16- ja U18-joukkueiden aamuharjoitukset. U20-joukkueen seuraavan ottelun piti olla ensi perjantaina Mikkelissä Lappeenrannan SaiPaa vastaan, mutta tämä ja seuraavat pelit peruutettaneen.

– Se näyttää varmalta, kun koko joukkue on karanteenissa ja vapaita pelaajia ei otteluun ole, Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivakka toteaa.

Jukurit odottaa vielä Jääkiekkoliiton taholta virallista ilmoitusta ottelusiirrosta.

– Liiton kantana on ollut se, että jos joukkueen pelaajista karanteeniin joutuu osa, on peli pyrittävä pelaamaan vaikkapa nuoremmilla pelaajilla.

Ensimmäiset oireet sunnuntaina

Jukurit U20 pelasi ikäluokan SM-liigan avausottelut perjantaina ja lauantaina. Perjantaina joukkue vieraili Hämeenlinnassa ja lauantaina Kouvolassa. Hämeenlinnan ja Kouvolan suunnalta ei ainakaan vielä tällä hetkellä ole tiedossa toimenpiteitä.

Jukka Toivakan mukaan ensimmäiset oireet pelaajille tulivat sunnnuntai-iltana.

– Pelaajat menivät heti maanantaiaamuna testiin ja testituloksista ensimmäiset tulivat nopeasti. Tästä toiminnasta Essote ansaitsee ison hatunnoston. Käsittääkseni nyt on testattu jo ensimmäisiä altistuneita, Toivakka sanoo.

Essote on selvittänyt altistuneita yön yli.

Tartunnan alkuperästä ei tietoa

Jukurien joukkueita ja pelaajia on ohjeistettu toimimaan riskejä vältellen koronaviruksen vuoksi. Jukka Toivakka ei halua spekuloida, mistä joukkueen tartunnat voisivat olla peräisin.

– Joukkue kokoontui viime viikon tiistaina, eli he olivat vapaalla viime viikon viikonlopun. Pelaajia on ympäri Suomea, ja he varmasti kävivät kotonaan vapailla, Toivakka kertoo.

– Pelaajia on ohjeistettu hakeutumaan nopeasti testiin, kun oireita ilmenee. Lisäksi heitä on ohjeistettu välttämään riskikäyttäytymistä, mutta heillä on totta kai kontakteja lähipiirissään, muotoilee Toivakka.

Essoten alueen tartuntatilanne on ollut viime ajat rauhallinen.

Essote tiedotti tiistaiaamuna, että alueelta on löytynyt maanantai-illan ja yön aikana kaikkiaan viisi uutta koronatartuntaa. Altistuneita on myös Mikkelin lukiossa, ja lukio on ainakin tiistain 8. syyskuuta etäopetuksessa, abiturientit koko ensimmäisen jakson ajan.

Juttua täydennetty kello 10.29, lisätty maininta Essoten tiistaiaamun tilanteesta ja Mikkelin lukiosta.