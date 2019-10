Onko tässä syy Jukurien tappiolle? Kävimme läpi kauden kaikki maalit: esiin nousi yksi vallitseva ongelma

Mikkelin Jukurien kausi Liigassa alkoi vakuuttavasti, sillä joukkue oli kahdeksan ottelun jälkeen kuuden ottelun mittaisessa pisteputkessa. Jukurit otti voittoja niin KooKoosta, HPK:sta kuin TPS:stä ja pelasi Kärppiäkin vastaan jopa liigahistoriansa pirteintä peliä.

Runkosarjassa neljäntenä ollut mikkeliläisjoukkue pelasi aktiivisesti ja nousi esiin etenkin luisteluvoimallaan. Iloisesta, taidokkaasta ja vahvasta mikkeliläisryhmästä näkyi se, että joukkue on tänä vuonna toden teolla taistelemassa pudotuspelipaikasta.

Vaikka Jukurit ei ole vielä menettänyt mitään pudotuspelipaikkansa suhteen, on ryhmän peli muuttunut lokakuussa huomattavasti. Viisikosta ei ole löytynyt ensimmäisistä otteluista tuttua tiiviyttä, eikä joukkue ole muutenkaan näyttänyt taisteluasenteensa suhteen samalta kuin aiemmin.

Jukurit on valahtanut tappioiden myötä runkosarjassa kahdenneksitoista. Päästettyjä maaleja on kertynyt jopa 51 kappaletta. Määrä on saman verran kuin KalPalla. Eniten on päästänyt Sport, jolle on tehty 55 osumaa.

Suorahyökkäysmaalien määrä on iso

Päätin analysoida kauden jokaisen Jukurien päästämän maalin. Jätin tarkastelusta sivuun voittomaalikilpailut, rangaistuslaukaukset, jatkoajat sekä tyhjään maaliin tehdyt osumat.

Tarkasteluni tuloksista nousi ilmi yksi mielenkiintoinen muutos alkukauteen, mikä on myös todennäköisin syy siihen, että Jukurit on voittanut vain yhden pelin kahdeksasta viime ottelustaan.

Mikkeliläisryhmä on nimittäin päästänyt näissä kahdeksassa viime ottelussa 27 tarkasteluun hyväksyttävää maalia. Vastustaja on tehnyt näistä maaleista peräti 15 suorasta hyökkäyksestä ja loput 11 aluepelin seurauksena.

Suorahyökkäysmaalien määrää voi pitää isona, sillä viime vuosina Liigassa suurin osa maaleista on tehty aluepelin seurauksena.

Suorahyökkäysmaalien määrä on kasvanut merkittävästi alkukaudesta, sillä Jukurit päästi kahdeksaan ensimmäiseen otteluun vain yhden maalin suorasta hyökkäyksestä. Tuolloin Jukurit päästi tarkasteltavia maaleja 17 kappaletta.

Huonoa hyökkäyspelaamista

Mutta miksi Jukurien suorahyökkäyksien puolustaminen on yhtäkkiä rakoillut?

Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta sanoo, että kyse on paljolti huonosta hyökkäyspelaamisesta, minkä seurauksena Jukureilla ei ole ollut valmiuksia laadukkaaseen puolustuspelaamiseen.

— Alkukaudesta hyökkäsimme hyvin ja olimme sitä kautta valmiimpia puolustamaan hyökkäysalueelta lähtien. Nyt meillä on irrallista hyökkäämistä ja olemme siellä kentällä vähän sikin sokin.

Kangasalusta sanookin, että vielä ensimmäisissä otteluissa joukkue reagoi ja pelasi tiiviinä viisikkona, mutta viime aikoina yksilöt ovat ottaneet liikaa vapauksia omiin käsiinsä. Niistä Jukurit on myös joutunut ”maksamaan kovan hinnan”.

— Olemme puhuneet paljon voittavista ja pienistä asioista, niin nehän meiltä nyt uupuvat: menetämme paljon kiekkoja keskialueella ja olemme vajaita kamppailuissa. Emme saa sen vuoksi pitkiä hyökkäyksiä aikaiseksi, mikä on ollut vahvuutemme.

Kovalla työllä takaisin

Kangasalustan mukaan Jukurit ei ole ollut valmis maksamaan viime aikoina voittamiseen vaadittavaa hintaa. Hän peräänkuuluttaakin joukkueeltaan jatkossa aiempaa enemmän taistelua ja joukkueelle pelaamista.

— Pelasimme alkukaudella itsemme siihen asemaan, että vastustajat eivät enää ota meitä heittopussina, vaan lataavat kaiken meitä vastaan. Saavutimme asemamme kovalla työllä ja sillä kovalla työllä se asema on saavutettava takaisin, Kangasalusta sanoo.

Jukurien pelit 5.10.2019 lähtien:

Vastustajan suorahyökkäysmaalien osuus tarkasteltavista maaleista, suluissa ottelun lopputulos:

5.10.2019 Tappara-Jukurit 2/4 (5-2)

8.10.2019 Jukurit-JYP 3/3 (3-4 vl)

11.10.2019 Jukurit-Kärpät 1/3 (0-4)

12.10.2019 Ilves-Jukurit 3/5 (5-1)

16.10.2019 Jukurit-Sport 0/1 (6-1)

19.10.2019 HPK-Jukurit 2/4 (4-3)

23.10.2019 JYP-Jukurit 3/3 (2-5)

26.10.2019 KooKoo-Jukurit 1/4 (4-1)

Suorahyökkäysmaalit yhteensä: 15/27.

Jukurien pelit 13.9.-2.10.2019:

Vastustajan suorahyökkäysmaalien osuus tarkasteltavista maaleista:

13.9.2019 KalPa-Jukurit 0/2 (3-2 ja)

14.9.2019 Jukurit-Pelicans 1/4 (3-4)

18.9.2019 Kärpät-Jukurit 0/1 (2-1 ja)

20.9.2019 Jukurit-KooKoo 0/2 (3-2)

21.9.2019 Sport-Jukurit 0/1 (1-4)

27.9.2019 Jukurit-HPK 0/2 (4-3)

28.9.2019 SaiPa-Jukurit 0/2 (3-2 ja)

2.10.2019 Jukurit-TPS 0/1 (2-1)

Suorahyökkäysmaalit yhteensä 1/17.