Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva arpoi kahdeksasta mahdollisesta vaihtoehdosta Mikkelin Palloilijoiden Suomen cupin seuraavaksi vastustajaksi Valkeakosken Hakan. Cup-kohtaaminen neljännesvälierässä tarkoittaa sitä, että ensi lauantaille järjestetty joukkueiden välinen harjoitusottelu on päätetty perua. Haka on Suomen cupin kautta aikain toiseksi menestynein seura 12 mestaruudellaan. HJK on voittanut yhden enemmän ja MP on juhlinut Suomen cupin voittoa kahdesti vuosina 1970 ja 1971.

– Meille on tulossa paljon testimiehiä, joten tarvitsisimme uuden harjoitusvastustajan. Koetamme selvittää asian jo tämän päivän aikana, toteaa MP:n joukkueenjohtaja Mika Korpela.

Yksi mahdollinen harjoitusvastus voisi olla Tampereen Ilves. Ilveksen on määrä kohdata lauantaina harjoitusottelussa Kotkan KTP, mutta joukkueet päätyivät MP:n ja Hakan tavoin myös vastakkain cupissa.

MP ja Haka kohtaavat cupin neljännesvälierässä lauantaina 14. maaliskuuta kello 16 Urpolassa. Muut cupin otteluparit ovat KPV–HJK, TiPS–TPS, KaaPo–KuPS, TPV/Jippo–FC Inter, PeKa–FC Lahti ja AC Oulu–FC Honka.

Juttua muokattu 2.3.2020 klo 15.06: lisätty tieto MP:n ja Hakan pelipäivästä.