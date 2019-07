Kähärälle toinenkin pistesija EM-yleisurheilussa — Kolmiloikasta seitsemäs sija

Jessica Kähärä ponnisti kaksi pistesijaa Boråsissa yleisurheilun 19-vuotiaiden EM-kisoissa. Kähärä oli korkeushypyssä kahdeksas 180:n ylityksellä ja seitsemäs kolmiloikassa loikittuaan 12,90.

– Korkeushypyssä se on niin pienestä kiinni. Nyt on ollut vähän vaikea kausi. On joku pieni tekninen juttu, joka ei toimi. Toivon mukaan se saadaan kuntoon, että pystyy vielä parantamaan kauden parasta, Kähärä sanoi SUL:n tiedotteessa.

Kolmiloikassa Kähärä oli kahden kierroksen jälkeen vaarassa pudota jatkokierroksilta, mutta venytti kolmannellaan 12,90, jolla jatkopaikka varmistui. Hänen toiseksi paras hyppynsä kantoi 12,87.

— Onneksi sain sen 12,90 hypättyä. Se oli sellainen tahtohyppy. Kolmiloikan ja korkeuden karsinnat painoivat vielä vähän jaloissa, Kähärä tunnusti.

Korkeushypyssä Kähärä ylitti 175 ja 180 ensimmäisellä, mutta 184 jäi ylittämättä, vaikka se toisella yrityksellä oli erittäin lähellä.

Kilpailun voitti Ukrainan 17-vuotias Jaroslava Mahutshih, joka ylitti 192 ja nosti sen jälkeen riman 202:een, joka ei ylittänyt.

Venäläiset Adelina Halikova ja Natalia Spiridonova olivat toinen ja kolmas 190:n ja 187:n ylityksillä.

Kreikan Spiridoúla Karídi voitti kolmiloikan tasan 14 metrin tuloksella. Mitaliin vaadittiin 13,48.