MP:n Topi Keskinen sai kutsun alle 18-vuotiaiden maajoukkueleirille

Mikkelin Palloilijoiden Topi Keskinen pääsee tutustumaan alle 18-vuotiaiden maajoukkueen toimintaan. Keskinen, 17, on kutsuttu Eerikkilässä pidettävälle kolmen päivän maajoukkueleirille.

Alle 18-vuotiaiden maajoukkue on siirtynyt Peter Lundbergin komentoon.

– Kuten yleensäkin, teemme töitä oman pelitapamme suhteen niin puolustuksessa, hyökkäyksessä kuin erikoistilanteissakin. Sen lisäksi on tärkeää asettaa selkeät säännöt ja arvot sille, kuinka toimimme yhdessä joukkueena ja sille millaisen kuvan annamme itsestämme kentällä ja sen ulkopuolella, Lundberg ennakoi leiriä Palloliiton verkkosivuilla.

Alle 18-vuotiaiden maajoukkue ehti ennen koronavirusta pelata tammikuussa Minskin kansainvälisessä turnauksessa. Tuolloin Erkka V. Lehtolan luotsaamassa joukkueessa oli MP:n Eero Ylönen. Ylönen pelaa loppukauden Kakkosen JJK:ssa.

Jatkokarsinnat jäivät pelaamatta

Alle 18-vuotiailla olisi ollut paikka EM-jatkokarsintoihin, mutta ne joutuivat ensin siirretyksi ja sitten perutuksi kokonaan.

– Todella ikävää joukkueelle, ettei jatkokarsintaa päästy pelaamaan, kun sinne paikka oli hienosti pelattu. Nyt katsomme kuitenkin eteenpäin. Odotan pelaajien tapaamista innolla, monet heistä tapaan nyt ensi kertaa, Lundberg sanoo.

Keskiselle aukeni leiripaikka HJK:n Casper Terhon jäätyä pois.

– Suurin osa pelaajista on ollut mukana aiemmin, mutta joukossa on myös muutama debytantti. Tässä ryhmässä on paljon potentiaalia ja edessä on nyt taas yksi mahdollisuus auttaa pelaajia eteenpäin urallaan, Lundberg kertoo Palloliiton sivuilla.

Leirille valitut pelaajat:

Maalivahdit: Mathias Ahlblad HJK, Eetu Huuhtanen Ilves, Hemmo Riihimäki KuPS.

Kenttäpelaajat: Denis Cukici HJK, Lasse Ikonen AC Oulu, Otto Kemppainen RoPS, Topi Keskinen MP, Matias Kivikko FC Honka, Otso Koskinen FC Honka, Noa Lehtonen KPV, Niklas Leinonen KTP, Joose Mäkinen HJK, Jesse Nikki FC Honka, Onnipekka Pajula TPS, Oliver Pettersson EPS, Niklas Pyyhtiä TPS, Niilo Saarikivi FC Honka, Agon Sadiku HJK, Henri Salomaa HJK, Max Silvonen FC Honka, Maksim Stjopin Ilves, Kalle Wallius HJK, Jasper Yrjas FC Inter.