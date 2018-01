Kampparien P17 murskasi Veiterän – Maaliero on jo nyt huikea 138–13

Kampparien P17-juniorit jatkavat hurjaa menoaan jääpallon SM-alkusarjassa. Sarjaa puhtaalla pelillä yhdentoista ottelun jälkeen johtavat mikkeliläiset kaatoivat Veiterän maalein 16–1 (9–1) perjantai-iltana Lappeenrannassa.

Voiton myötä Kampparien johto toisena olevaan, mutta kolme peliä vähemmän pelanneeseen HIFK:hon kasvoi kuuteen pisteeseen.

Kampparien tavoin HIFK on voittanut kaikki pelinsä. Joukkueet kohtaavat keskiviikkona Oulunkylässä.

Ottelu oli Kamppareille jo kolmas kuluvalla viikolla. Se näkyi lievänä väsymyksenä, mutta mikkeliläisten rutiinitaso riitti selvään voittoon.

— Toisen jakso alku oli parasta aikaa. Tuolloin teimme muutaman näyttävän maalin, kertoi Kampparien valmentaja Jukka Pulkkinen.

Kampparien maalit tekivät Leevi Kukkasniemi (8), Marcus Ukkonen (3), Elmeri Hämäläinen (3) ja Eetu Pulkkinen (2).

Kampparien maalisuhde on nyt huikea 138–13. Maaleista pistepörssiä johtava Kukkasniemi on tehnyt 52. Lisäksi hän on antanut syötön 21 maaliin.