Uutisen takaa: Seitsemän mitalin tavoite on kova, mutta mahdollinen tänään alkavissa talviolympialaisissa Suomen joukkue on iskukykyinen monessa lajiryhmässä, mutta kunnonajoitus ratkaisee paljon. Ville Niskanen

Suomen Olympiakomitea on asettanut Pyeongchangin talvi- ja vuoden 2020 Tokion kesäolympialaisten tavoitteeksi yhteensä 10 mitalia. Kymmenestä olympiamitalista seitsemän on tarkoitus naarata tänään torstaina alkavista Etelä-Korean talvikisoista.

Tavoite on kova, mutta mahdollinen saavuttaa. Suomen joukkue on leveä, joten mitaleja on mahdollista napata useista lajeista.

Olympialaisten miesten jääkiekko on Naganosta alkaen ollut lajin ehdoton huippumittari. Suomi ei ole lähtenyt NHL-pelaajien läsnä ollessa turnaukseen koskaan suosikkina, mutta Leijonien tilasto on kovaa luokkaa – vain Salt Lake Citystä 2002 Suomi joutui poistumaan ilman miesten olympiamitalia.

NHL:n päätöksen myötä taalaliigan ammattilaisia ei Etelä-Koreassa nähdä, joten turnauksen taso putoaa ja toisaalta ennakkoasetelmat menevät uusiksi. Venäjän dopingvyyhti ja sen puinti uhkasi jopa jättää KHL-pelaajatkin pois, mutta maailman toiseksi kovatasoisimman kiekkosarjan pelaajat sentään olympiakaukalossa nähdään.

Jääkiekosta mitaleja kaksi?

Turnauksen ennakkosuosikkina on venäläisten olympiaurheilijoiden joukkue. Venäläispelaajien taso on Euroopassakin kova ja laaja, mutta yksittäisessä ottelussa joukkue on lyötävissä. Haastajat tulevat muista Euroopan huippumaista, sillä Kanada ja USA ovat arvoituksia.

Suomalaiskannattajien odotukset ovat aina huipussaan, oli menestysmahdollisuus suuri tai pienempi. Pyeongchangissa Leijonilla on kuitenkin loistava sauma ottaa mitali, nappionnistumisella jopa kultaa.

Naisleijonien tilanne on tuttu. Kanada ja USA ovat kaksi suurta, joista toisen lyöminen olisi sensaatio. Kilpailu Euroopassakin on kovempaa, joten pronssimitalikin vaatii onnistumista.

Kaksi mitalia seitsemästä voi kuitenkin hyvin tulla kiekkokaukalosta. Ainoa kysymyksen aihe onkin, minkälaista arvostusta vuoden 2018 mahdollinen miesten mitali nauttisi, kun parhaita ei ole paikalla?

Rio Gandara / HS Krista Pärmäkosken tasatyönnöissä on voimaa. Leukoja hän on vetänyt parhaimmillaan 26.

Menestys ratkeaa laduilla

Suomen olympiamenestys ratkeaa laduilla. Maailmancupin perusteella Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen ovat olleet sen verran hyvässä vedossa, että menestysodotuksille on pohjaa, mikäli vain Pärmäkosken viime hetken sairastelut eivät pilanneet kaikkea. Suomi saanee jalkeille myös kelpo viestinelikon.

Miesten puolella toiveet ovat enemmän kaksikon Iivo Niskanen-Matti Heikkinen varassa.

Yksi mahdollinen mitalilaji on myös yhdistetty. Eero Hirvonen on ehtinyt säväyttää maailmancupissa useasti. Hän ja Ranskassa viimein palkintokorokkeelle palannut Ilkka Herola voivat onnistuessaan kerryttää Suomen mitalisaldoa.

Pitkän ja upean uran tehnyt Kaisa Mäkäräinen ansaitsisi olympiamitalin. Ampumahiihto on lajina herkkä ja kilpailu kärjessä on kovaa, joten kaiken on osuttava kohdalleen – kirjaimellisesti. Mäkäräisen hiihtovauhti riittää, mutta ammunta ailahtelee. Mari Laukkasellakin on toki myös pieni yllätyssauma.

Taasko mitali lumilautailusta?

Perinteikkäiden suomalaislajien suuri murheenkryyni on mäkihyppy. Jos viime talvi ja jääminen maailmancupissa jämäsijoille olivat jo heikko suoritus, on tälle kaudelle vaikea löytää edes arvosanaa.

Antti Aalto on saavuttanut 13 ja Eetu Nousiainen kuusi maailmancup-pistettä. Mäkilegenda Matti Nykänen arvosteli V-tyyliä toteamalla omaan tyyliinsä, että ei ole haarapääsky vaan mäkikotka. Jääköön nähtäväksi, mikä lintukunnan edustaja kuvaa vuoden 2018 suomalaisia mäkihyppääjiä parhaiten.

Uudemman polven olympialajeista lumilautailu on tuonut Suomelle yhden mitalin kolmista viime olympiakisoista. Yhtä mitalia voi toivoa tänäkin vuonna. Sotshin slopestyle-hopeamitalisti Enni Rukajärven tulostaso talvella on ollut hyvä, sillä kolmossijoja on tullut tilille maailmancupissa ja Yhdysvalloissa lasketussa Dew Tour -kilpailussa, joka toimi samalla olympiakarsintana yhdysvaltalaisille.

Suomea Pyeongchangissa edustaa kaikkiaan kahdeksan lumilautailijaa.

Taitoluistelussa Viveca Lindforsin kanssa kisapaikasta taistelleella Emmi Peltosella lienee edessä vielä opintomatka.

Suomi mukana taas curlingissa

Yllättäjät ja altavastaajat muodostavat monesti hienoimmat ja parhaat olympiatarinat. Suomalaisittain ilahduttava uutinen on myös curlingin paluu suomalaislajiksi 12 vuoden jälkeen. Markku Uusipaavalniemen jopa eduskuntaan siivittäneeksi ilmiöksi lajista tuskin enää on, mutta Oona Kausteen ja Tomi Rantamäen muodostama sekaparijoukkue selvitti kovan karsintamyllyn.

Pikaluistelija Mika Poutala on ollut useasti lähellä jymymenestystä, mutta epäonnikin on pitänyt osan vuotta Calgaryssa asuvan Poutalan irti mitalinsyrjästä tähän talveen saakka. Poutala saavutti Venäjällä järjestetyissä EM-kisoissa hopeaa 500 metrillä ja joukkuekilpailussa Pekka Koskelan ja Harri Levon kanssa.

Vuosikymmenen verran lajin huipulla pysynyt Poutala on luistellut tällä kaudella Suomen ennätyksen 500 metrillä.