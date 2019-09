Mikkelin Pallo-Kissat pääsivät juhlimaan jalkapallon Kakkosen sarjapaikan varmistumista Joensuussa. Mikkeliläiset pitivät joensuulaisen Jipon nollilla ja varmistivat samalla myös säilymisensä sarjassa 0-0 –tasapelillä.

— Kiva hoitaa säilyminen itse. Pelattiin hyvä peli, totesi Pallo-Kissojen valmentaja Janne Moilanen.

Koko MiPK:n joukkue haluaa lähettää onnittelut MP:lle noususta. — Janne Moilanen

— Jippo oli kova joukkue, mutta meitä on nyt vaikea voittaa.

Hieno päivä mikkeliläisille

MiPK:n ainoa uhkaaja VJS hävisi samaan aikaan Mikkelissä, eikä pysty enää MiPK:n ohi nousemaan. MiPK:n ja VJS:n välissä on lauantaina ottelunsa hävinnyt FC Kiffen. Lauantain kierroksen jälkeen on kuitenkin varmaa, että Kakkosen huonoin kymmenenneksi jäänyt joukkue on C-lohkon Kajaanin Haka, joten A-lohkon kymmenes säilyttää myös paikkansa Suomen kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

— Onhan tämä nyt hieno päivä koko mikkeliläisille jalkapallolle. Joukkue Ykkösen ja Kakkosen tasolla on huippu juttu. Toivottavasti saadaan yhteistyö alkuun, joka takaa hyvän pelaajapolun mikkeliläisille jalkapalloilijoille, iloitsee Moilanen.

— Koko MiPK:n joukkue haluaa lähettää onnittelut MP:lle noususta.

Mikkeliläisjoukkueet kohtaavat vielä kertaalleen sarjan päätöskierroksella ensi lauantaina, mutta otteluun ei jäänyt muuta panosta kuin Mikkelin herruus.

MiPK:n jalka riitti loppuun asti

Sarjassa toisena oleva Jippo olisi tarvinnut ottelusta voiton, jotta se olisi pitänyt nousuhaaveensa elossa. Jippo hallitsi avausjaksoa ja parhaimmillaan joensuulaiset pääsivät jo kolkuttelemaan tolppaa, kun vapaapotku sai kimmokkeen muurista. Pallo-Kissojen paikat puolestaan olivat vähissä joukkueen tyytyessä puolustamaan tiukasti.

Toinen jakso oli taas pelillisesti tasaisempi. Parhaat maalipaikat sai luotua MiPK. Antti Voutilainen ja Antti-Pekka Kesonen pääsivät kokeilemaan maalintekoa hyvältä etäisyydeltä.

— Peli oli meiltä ehjää tekemistä ja jalka riittää hyvin loppuun saakka, totesi Moilanen.

— Vaikka meillä olikin hyvät maalintekopaikat, tasapeli oli kuitenkin ihan oikeutettu lopputulos.

Voittoa hakeneet joensuulaiset eivät saaneet enää ottelun loppuun painetta MiPK:n maalille ja pisteet tasattiin 0-0 –lopputuloksella.

— Nyt kun kausi alkaa olla lopussa, niin meillä alkaa olla puolustuspelaaminen kunnossa, totesi Moilanen.