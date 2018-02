Jalkapallon Kakkosen kausi alkaa huhtikuun lopussa — Ensimmäinen Mikkelin derby kesäkuussa MP aloittaa sarjan kahdella kotipelillä. Ensimmäinen Mikkelin derby on kesäkuun alussa. Suurin osa Mikkelissä pelattavista otteluista on sunnuntaisin. Vesa Vuorela Mikkelin jalkapalloherruus on panoksena seuraavan kerran kesäkuun 1. päivä. Edellisen paikallisottelun vei MiPK maalein 1—0.

Jalkapallon Kakkosen otteluohjelma on julkaistu. Suomen kolmanneksi korkeimman jalkapallosarjan A-lohkon ottelut alkavat huhtikuussa. Ensimmäiset pelit pelataan lauantaina 28. huhtikuuta.

Mikkelin Palloilijat aloittaa kautensa kahdella kotiottelulla. Ensimmäinen niistä pelataan sunnuntaina 29. huhtikuuta, jolloin MP kohtaa nousijajoukkue Nurmijärven Jalkapalloseuran.

Mikkelin Pallo-Kissat pelaa ensimmäisen kerran kotona helatorstaina 10. toukokuuta, jolloin Mikkeliin vieraaksi saapuu Laajasalon Palloseura. MiPK:n kauden avausottelu on Lappeenrannassa PEPOa vastaan sunnuntaina 29. huhtikuuta.

Ensimmäinen Mikkelin derby tarjoaa perjantai-illan tunnelmaa, sillä Mikkelin Pallo-Kissat isännöi paikallisottelua perjantaina 1. kesäkuuta. Ottelu alkaa kello 19. MP:n isännöimä derby pelataan torstaina 16. elokuuta.

Kakkosen A-lohkon päätöskierros on syyskuun 29. päivä. MP vierailee Helsingissä Gnistanin kotinurmella, ja MiPK isännöi FC Vaajakoskea.

Jalkapallon Kakkosen ottelut 2018

Mikkelin Palloilijat:

Su 29.4. MP—NJS klo 18.30

Su 6.5. MP—PK K-Uusimaa klo 18.30

To 10.5. Jippo—MP klo 16.00

Su 13.5. MP—PEPO klo 18.30

La 19.5. JäPS—MP klo 14.00

La 26.5. MP—FC Vaajakoski klo 17.00

Pe 1.6. MiPK—MP klo 19.00

Su 10.6. MP—LPS klo 18.30

La 16.6. FC Viikingit—MP klo 18.30

Ke 16.6. MyPa—MP klo 18.30

Su 1.7. MP—Gnistan klo 18.30

To 5.7. PK K-Uusimaa—MP klo 18.30

Su 22.7. MP—Jippo klo 18.30

To 26.7. PEPO—MP klo 18.30

Su 5.8. MP—JäPS klo 18.30

Pe 10.8. FC Vaajakoski—MP klo 18.30

To 16.8. MP—MiPK klo 18.30

La 25.8. LPS—MP klo 17.00

Su 2.9. MP—FC Viikingit klo 18.30

La 15.9. NJS—MP klo 17.00

Su 23.9. MP—MyPa klo 18.30

La 29.9. Gnistan—MP klo 15.00

Mikkelin Pallo-Kissat:

Su 29.4. PEPO—MiPK klo 18.30

La 5.5. Gnistan—MiPK klo 18.30

To 10.5 MiPK—LPS klo 16.00

Su 13.5. FC Viikingit—MiPK klo 18.30

Su 20.5. MiPK—NJS klo 18.30

Pe 25.5. MyPa—MiPK klo 18.30

Pe 1.6. MiPK—MP klo 19.00

Pe 8.6. PK K-Uusimaa—MiPK klo 19.00

Su 17.6. MiPK—Jippo klo 18.30

Ke 20.6. MiPK—JäPS klo 18.30

To 28.6. FC Vaajakoski—MiPK klo 18.30

La 7.7. MiPK—Gnistan klo 15.00

La 21.7. LPS—MiPK klo 17.00

La 28.7. MiPK—FC Viikingit klo 17.00

La 4.8. NJS—MiPK klo 17.00

Ke 8.8. MyPa—MiPK klo 19.00

To 16.8. MP—MiPK klo 18.30

Su 26.8. MiPK—PK K-Uusimaa klo 18.30

La 1.9. Jippo—MiPK klo 17.00

Su 16.9. MiPK—PEPO klo 18.30

La 22.9. JäPS—MiPK klo 15.00

La 29.9. MiPK—FC Vaajakoski klo 15.00