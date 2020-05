Yvonne Vauhkonen on tuonut maailman jumppatrendit Mikkelin naisille – Se on tarkoittanut isoa taloudellista riskiä ja iltoja, jolloin kolmen lapsen äiti pystyi vain makaamaan sohvalla

Teini-ikäisenä Yvonne Vauhkonen katseli usein iltaisin kodin ikkunasta ulos. Tulisipa äiti jo, hän ajatteli samalla, kun kannatteli lonkan päällä taaperoikäistä pikkuveljeään. Vanhemmat tekivät pitkää päivää isän Pieksämäelle perustamassa Eskon Autopelti -yrityksessä. Vauhkonen olisi mieluummin ollut kavereiden kanssa kuin lapsenvahtina.

– Vannoin isälle, että minusta ei koskaan tule yrittäjää, Vauhkonen nauraa nyt toimittuaan 36 vuotta liikunta-alan yrittäjänä.

Vauhkonen peri yrittäjyyden ja työmoraalin vanhemmiltaan, jotka työskentelivät kokopäiväisesti kahdeksankymppisiksi. Yvonne Vauhkonenkin on tehnyt valtavasti töitä, mutta myös oppinut, milloin on aika hellittää ja vaihtaa uuteen. Siitäkin on kiittäminen vanhempia.

– Isäni on aina ollut rohkea astumaan uuteen. Niin minäkin. Olen perinyt häneltä luoton siihen, että elämä kantaa.

Luottoa on tarvittu monessa mielessä, sillä Yvonne Vauhkonen on raivannut Mikkelissä tilaa erityisesti naisten liikunnan trendeille.

Urheiluopistossa valmistauduttiin hallintohommiin

Aluksi oli tamburiini. Sellaista Vauhkonen läimäytti piirissä muiden mukana osallistuessaan nuorena tyttönä naisvoimistelijoiden voimistelutuokioihin. 60- ja 70-luvuilla varsinkin tyttöjen ja naisten harrastaminen oli vielä vähäistä, eikä kaupallisuudesta ollut tietoakaan. Urheiluseurojen ohjaajat tekivät vapaaehtoistyötä.

Uranäkymät eivät siis olleet kummoiset, kun Yvonne Vauhkonen pyrki lukion jälkeen Pajulahden urheiluopiston kaksivuotiseen liikunnanohjaajan koulutukseen. Tuhannesta hakijasta valittiin 48, joista 20 tyttöä. Vauhkonen oli yksi heistä.

Koulutuksessa käytiin läpi kaikki urheilulajit ja harjoiteltiin ohjaamista, mutta ennen kaikkea opinnot valmistivat töihin kuntahallintoon.

– Minä en ole koskaan halunnut pyöritellä papereita. Minä halusin tehdä, Vauhkonen muistelee.

Edellytykset tekemiseen paranivat, sillä Vauhkosen vuosiluokan valmistujaisissa vuonna 1979 Pajulahden rehtori sanoi, että tämä sukupolvi ei enää ohjaa liikuntaa ilmaiseksi. Vaurastuvassa Suomessa liikunta alkoi kaupallistua.

Yrittäjyys alkoi äitiysjumpista

Vauhkonen aloitti työuransa vetämällä kuntojumppaa helsinkiläisessä yrityksessä. Vuonna 1981 Vauhkonen sai esikoisensa ja Kike Elomaa kehonrakennuspalkintoja. Suomalaiset naiset löysivät kuntosalit. Vauhkonen veti jytäjumppaa, joka hittimusiikkeineen oli modernimpi versio tamburiinipiiristä.

Perheen kasvaessa Vauhkoset muuttivat Mikkeliin. Monta vuotta Yvonne Vauhkonen teki kahta työtä. Päivisin hän toimi liikunnanopettajana sairaanhoito- ja kotitalousoppilaitoksissa ja iltaisin veti jumppia.

Yrittäjyys alkoi äitiysjumppien pitämisestä toisen lapsen odotusaikana. Kun nuorempi tytär oli syntynyt vuonna 1984, Vauhkonen ajatteli, että pitäähän hänen pitää asiakkaistaan kiinni ja järjestää liikuntaa myös juuri synnyttäneille.

Yvonne Vauhkosen kotialbumi Yvonne Vauhkonen aloitti aerobicin Jane Fondan jalanjäljissä. Kokonaisen uuden ammattikunnan luonut Fonda on ollut hänellekin tärkeä esikuva.

Sen jälkeen tuli aerobic. Amerikkalainen Jane Fonda oli julkaissut ensimmäisen kotijumppavideonsa vuonna 1982, mikä räjäytti uuden lajin suosion globaalisti.

Yvonne Vauhkonen katseli Fondaa television ruudulta Mikkelissä ja innostui heti. Hän oli harrastanut lapsena jazz-tanssia ja tykkäsi esiintyä. Vauhkonen muistaa yhä, kuinka kantoi itse patjoja Yhteiskoulun yläsaliin kaupungin ensimmäisiä aerobic-tunteja varten.

– Aerobicissa syttyi oma luovuus. Pidin radiota aina päällä silittäessäni ja hyvän kappaleen tullessa napsautin recin pohjaan. Sitten kun musiikki oli valmis, laitoin sen päälle ja aloin miettiä, minkälaisia askeleita tulee mieleen. Pidin siitä niin paljon, että arvelin muidenkin pitävän!

Jumppasali pystyyn laman alla

Kun kolmas lapsi oli parivuotias, Vauhkonen tutustui Saara Kokkoon. Naiset päättivät perustaa Mikkeliin kaupungin ensimmäisen naisten oman jumppasalin ja ryhtyä kokopäiväisiksi yrittäjiksi.

Vuosi oli 1990, eikä pankinjohtaja innostunut. Vauhkosen vanhemmat joutuivat takaamaan lainan, lamaan oli enää muutama vuosi.

Vauhkosella oli velkaa myös omakotitalosta ja kasvatettavana kolme alle 10-vuotiasta lasta.

– Kyllä hirvitti, mutta olen luonteeltani positiivinen. Ajattelin, että jos tämä ei kanna, niin aletaan sitten vaikka jakamaan lehtiä.

Mikkeliläisnaiset ottivat Jumppariinan omakseen, vaikka jumppaaminen oli siellä kalliimpaa kuin seuroissa. Yvonne Vauhkonen nautti työstään suunnattomasti. Oli mukavaa luoda koreografioita ja kouluttautua uusiin ryhmäliikuntamuotoihin, joista asiakkaat silmin nähden innostuivat.

– Ja kun näin, kuinka heidän kuntonsa nousi ja he tulivat aina uudestaan.

Sohva, se pitää varata äidille, tiesivät Vauhkosten kolme lasta, kun Yvonne Vauhkonen tuli arki-iltaisin töistä kotiin. 1990-luvun lopussa hän alkoi väsyä. Kolme tuntia jumppaa illassa maanantaista torstaihin tarkoitti Vauhkoselle joka kesäksi ylirasitustilaa. Kun aviomies Jarmo Vauhkonen pyysi lenkille, vaimo lähti, mutta pyysi, että mennään hitaasti. Aamuisin yli nelikymppistä kehoa kiristi ja kolotti. Tuli rasitusvammoja ja myös täysi kyllästyminen.

– Tuli tunne, että olen nyt nämä v-askeleet ja grapet tehnyt satatuhatta kertaa. Ajattelin, että kouluttaudun ihan toiselle alalle.

Vauhkonen päätyi kuitenkin kokeilemaan hyvän ystävänsä pitämää Method Putkisto -kurssia. Taas hän innostui heti, vaikka koko Suomessa pilatestyylinen, erilainen kehonhallintaharjoittelu oli vielä aivan uutta.

Uuteen alkuun isolla riskillä

Vauhkonen myi osuutensa Jumppariinasta vuonna 2001 ja kouluttautui kahdessa vuodessa ensin Method Putkisto- ja sitten pilatesohjaajaksi. Alku oli vaikea ja taloudellinen riski iso. Vauhkonen oli ollut nuorena kiinnostunut lääketieteestä ja fysioterapeutin opinnoista, mutta nyt, kun kouluttajan puheessa vilisi ensimmäisenä päivänä erilaisia anatomian ja kehonhallinnan termejä, hänestä tuntui, ettei hän ymmärrä yhtään mitään.

– Kyllä se nyt kuule on pakko ymmärtää, se koulutus maksoi 30 000 markkaa, mieheni sitten muistutti minua puhelimessa.

Puoliso ei patistanut turhaan. Vauhkonen opiskeli menestyksekkäästi ihmisen anatomiaa ja muuta vaadittavaa. Valmistumisensa jälkeen hän piti Method Putkisto- ja pilateskursseja siellä täällä Itä-Suomessa. Vuonna 2006 hän perusti Mikkeliin kaupungin ensimmäisen pilatesstudion, joka toimii edelleen.

Vauhkonen nauttii työstään yhtä paljon kuin ennen, vaikka hänen roolinsa on muuttunut.

– Aerobicissa ohjaaja oli kingi, nyt tähtiä ovat asiakkaat. On aivan ihanaa, kun ihmiset pääsevät flow-tilaan ja uppoavat ohjaukseeni. Parasta on minun ja asiakkaan välille syntyvä tunnelma, vaikkemme vaihtaisi suoraan sanaakaan.

Kokopäiväinen eläke ei houkuta

Nyt Vauhkonen on 63-vuotias. Jotkut hänen asiakkaansa ovat pysyneet matkassa 80-luvun alun äitiysjumpasta asti, vaikka tarjonta Mikkelissä on moninkertaistunut. Ihmisten ajasta ja rahasta kilpailevat paitsi useat paikalliset toimijat, myös sosiaalisen median digitaaliset liikunta-alan yrittäjät. Vauhkonen voisi jäädä kokopäiväisesti eläkkeelle, mutta ei halua. Toisaalta hän ei myöskään enää halua tehdä niin paljon töitä kuin nuorena.

– En tiedä, miten selvisin silloin. Mutta kun on nuori, on niin hirveästi energiaa.

Vesa Vuorela

Vauhkonen on elänyt läpi suomalaisten naisten liikunnan murrosten ja oppinut siinä samassa voimaan itse hyvin. Nuorena koko jumppamaailman ihanne oli olla kireä ja rasvaton, mutta sittemmin Vauhkonen on uskonut tasapainossa olevaan, luonnolliseen kehoon.

Tällä hetkellä kuntoilunkin maailmaa muokkaa eniten koronavirus. Lähes 40 vuotta Jane Fondan jälkeen videot ja etänä tehtävä harjoittelu ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.

– Myös siinä murroksessa me olemme mukana.