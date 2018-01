"Voitontahtoinen, taisteleva ja ahkera" — Jukurit B aloittaa tänään Mestiksen kotipelit Jukurien B-nuoret koostuu savolaiskiekkoilijoista. B-junnuikäinen kiekkoilija on elämänvaiheessa, jossa kasvetaan ihmisenä ja urheilijana. Jaakko Avikainen Jukurien B-nuorten valmentaja Tommo Nukari on A-nuorten Suomen mestari kasvattajaseuransa Hämeenlinnan Pallokerhon riveistä.

Jukurien B-nuoret aloitti viime viikonloppuna ikäluokan Mestiksen pitkällä vierasreissulla. Rovaniemeltä joukkue haki voiton, mutta joutui tunnustamaan IPK:n ja KalPan yhdistelmäjoukkueen paremmakseen.

Karsintasarjassa joukkue varmisti paikan Mestiksessä selvällä erolla.

— Tämä oli minimitavoitteemme. Toki lähdimme rohkeasti hakemaan paikkaa SM-sarjassa, mutta SaiPa oli meitä parempi, joukkueen valmentaja Tommo Nukari sanoo.

Valmentaja Nukari työskentelee tehtävässään kokoaikaisena.

Jukurien joukkue on nuori. B-nuorissa yhdistyy kaksi ikäluokkaa, joista vanhempia, 2000-luvulla syntyneitä on joukkueen mikkeliläispelaajista vain kaksi.

B-nuorissa pelaaminen osuu nuorelle urheilijalle vaativaan elämänvaiheeseen. Kun pelaaja on sopivan ikäinen B-nuoriin, on hän samalla päässyt pois peruskoulusta ja aloittaa toisen vaiheen opintojaan.

— Tärkein oppi, jonka B-junnuiässä saa, on ymmärtää mitä urheilijana eläminen vaatii. Peruskoulusta eteenpäin siirtymiseen liittyy usein myös huomattava henkinen kasvu, kertoo Nukari.

Harjoitusmäärät kasvavat B-iässä jo huomattaviksi. Jukureissa treenataan iltaisin neljänä päivänä viikossa. Urheiluakatemia tuo mukaan kahdet aamuharjoitukset, ja viikonloppuisin on yksi tai kaksi peliä.

— Pelaajilta vaaditaan kovaa sitoutumista. Akatemian harjoituksissa keskitytään yksilötaitoon, joka täydentää hyvin.

Opintojen ja kovan harjoittelun sovittaminen yhteen ei ole helppo tehtävä. Jos kouluhommat eivät luista, antaa joukkue tukensa.

— Jos on esimerkiksi vaarassa jäädä jälkeen opinnoissa, voi aamujäiltä jäädä pois.

Pelaajia yhteistyöseuroista

B-nuoret kuuluvat Juniori-Jukurien alaisuuteen. Juniori-Jukurit on solminut yhteistyön kolmen seuran kanssa, joista kaikista on tullut pelaajia B-nuorten joukkueeseen.

Pieksämäen Pallo-Sepoista mukana on viisi pelaajaa, Varkauden Warkiksesta yksi ja Kangasniemen Palloilijoistakin yksi pelaaja, joka on tosin pääosin A-nuorten mukana.

— Lisäksi meille tuli yksi pelaaja KalPan nuorista. Muuten joukkue on maakunnan omia poikia.

Ulkopuolelta tulevien pelaajien kiinnostusta Jukureihin kasvattaisi SM-sarjapaikka. Siihen Jukureilla on mahdollisuus jo Mestiksessäkin.

Mestikseen Jukurit ei ole lähtenyt katselemaan. Tavoite on kymmenen joukkueen sarjan neljän parhaan joukossa final four -turnauksessa.

— Tavoitteiden pitääkin olla kovia, mutta sinänsä voittaminen ei määritä meitä. Meidät määrittää se, kuinka moni pelaajista on valmis nousemaan A-junioreihin, kun sen hetki on, Nukari kertoo.

B-nuorten Mestiksessä pelaajat ovat pääosin vanhempaa ikäluokkaa, mutta Jukureissa ikäeroa ei nähdä haittana. Sarjaa Nukari pitää erittäin mielenkiintoisena.

— Mukana on esimerkiksi KooVee ja TPS Akatemia, sekä GrIFK. Joukkueet tulevat isoista kiekkokaupungeista tai niiden läheltä.

Kapteeni Kurttila: olemme voitontahtoinen ahkera, taisteleva joukkue

Jukurien B-nuorten kapteeni, puolustajana pelaava Iiro Kurttila kuvaa joukkuetta kolmella adjektiivilla voitontahtoiseksi, taistelevaksi ja ahkeraksi.

— Emme anna periksi yhdessäkään ottelussa, Kurttila sanoo.

Kesällä 18 vuotta täyttävä Kurttila on yksi joukkueen harvoista vuonna 2000 syntyneistä pelaajista.

— Vanhemman pelaajan ja kapteenin vastuulla on katsoa vähän joukkueen perään. Me olemme nuori porukka, jatkaa Kurttila.

Kurttila sanoo onnistuneensa hyvin koulun ja pelaamisen yhdistämisessä. Lukio-opiskelu on onneksi joustavaa.

— Jostain joutuu toki tinkimään, joten käyn lukion kolmessa ja puolessa vuodessa, mikkeliläinen Kurttila toteaa.

Jaakko Avikainen Voimaa peliin. Jukurit B ja Iiro Kurttila harjoittelivat kuntosalilla ennen perjantai-illan jääharjoitusta.

Yksi B-nuorten Mestiksen ominaispiirre on pitkät pelimatkat. Pisin reissu on toki jo takana, sillä Rovaniemen Kiekon Jukurit on jo kohdannut.

Pelimatkoille viihdettä tuovat tietenkin älypuhelimet, mutta myös perinteisempiä keinoja ajanvietteeksi on.

— Netflix on kovalla käytöllä monilla, mutta myös korttia pelataan. Kortinpeluu siirtyy vanhemmilta pelaajilta nuoremmille, lisää Kurttila.

Kiekkomaailman monista värikkäistä tarinoista tutuksi tullutta sakkokassaa kootaan jo B-ikäisissäkin, joten asia ei yllätä, kun aikanaan pelaajien tie vie aikusten sarjoihin.

— Sakkoja tulee myöhästelystä ja tavaroiden unohtelusta. Ihan kaikkea ei toki voi kertoa lehteen, Kurttila naurahtaa.

Sunnuntaina on edessä ensimmäinen kotiottelu, kun pohjoissavolaisten Iisalmen Peli-Karhujen ja Kuopion KalPan yhteisjoukkue saapuu Mikkeliin.

— Meidän pitää olla vain valmiina joka pelissä, ja kotona on oltava aina hyvä. Edellisestä IPK/KalPan kohtaamisetta jäi kyllä hampaankokoon, joten kovaa pitää lähteä peliin.

Yhdessä B-nuorten ottelussa kävi meteliä pitämässä jopa viime vuonna toimintansa aloittanut kannattajaryhmä Viikinkiveljet.

— Oli todella hieno yllätys, että he olivat paikalla. Kyllä se pelissämme näkyi positiivisesti, kiittää Kurttila.

Jukurit—IPK/KalPa tänään klo 12.25 jäähallissa.