Keskikenttäpelaajan myötä MP:llä on 22 pelaajasopimusta.

Jalkapallon Ykkösessä pelaava Mikkelin Palloilijat on tehnyt ensi kauden mittaisen pelaajasopimuksen Arjan Goljahanpoorin kanssa. Goljahanpoor, 25, pelasi viime kauden Kakkoseen pudonneessa Myllykosken Pallossa.

– Arjanin vahvuudet ovat hyökkäyssuuntaan laidassa pelatessaan. Hän on hyvä kaksinkamppailuissa sekä haastamaan vastustajaa yhdellä yhtä vastaan, MP:n päävalmentaja Juha Pasoja sanoo tiedotteessa.

Irakissa syntynyt Goljahanpoor on pelannut Ykköstä myös JJK:ssa ja TPV:ssä. Otteluita toiseksi korkeimmalla sarjatasolla on 44 ja maaleja kuusi. Goljahanpoor on tuttu pelaaja Pasojalle JJK:sta.

– Kautta odotan nyt enemmän kuin koskaan. Viime kausi meni loukkaantumisten takia melkein sivu suun, joten nyt on kentille kova ikävä. Tavoitteena on pelata ehjä kausi sekä tehdä tietenkin paljon maaleja, Irakissa syntynyt Goljahanpoor sanoo MP:n tiedotteessa.

Goljahanpoorin myötä MP:llä on koossa 22 pelaajasopimusta ensi kaudeksi.