Heinäkuussa ajettaviin St Michel-raveihin voidaan hallituksen uusien linjausten mukaisesti ottaa sittenkin reilummin yleisöä, kuin aiemmin rajana ollut maksimissaan 500. St Michel-ravit ajetaan 18.–19. heinäkuuta.

Raviradan yleisöaluetta suunnitellaan jaettaviksi useaan eri lohkoon, joihin otettaisiin kuhunkin 450 katsojaa, Mikkelin ravirata kertoo verkkosivuillaan. Yhden lohkon muodostaisi tallialueen puoleinen pääty ja ravintolakatsomon alakerta, toisen radan asfalttikatsomo ja istumakatsomo ja yhden takakaarteen nurmialue.

Lisäksi erillisenä katsomotilana toimisivat myös raviradan ravintolakatsomo ja perinteisesti anniskelualueena toiminut jäähallin kaukalo. Alueiden välillä ei kuitenkaan olisi kulkua.

Jokaiseen katsomolohkoon on järjestettävissä omat kulkuväylät ja myös palvelut.

Lipunmyynnistä tietoa pian

Tarkkaa ravintolakatsomoon ja jäähalliin mahtuvaa yleisömäärää raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen ei vielä halunnut linjata varmaksi. Ravintolakatsomossa on paikkoja normaalioloissa noin 300.

Mikäli viranomaiset hyväksyvät raviradan suunnitelmat, on radalla valmius aloittaa lipunmyynti "hyvin nopeasti", kertoo Tiainen.

– Voisimme pistää liput myyntiin jo ensi viikolla. Niitä on jo tähän mennessä kysyttykin paljon. Kun kyse on vain noin kuudesosasta normaalin St Michel-viikonlopun lippumäärästä, oletus on että ne myydään ennakkoon, Tiainen toteaa.

Raviradalla on myös joukko kausikorttilaisia, joiden tilanne poikkeusoloissa on vielä mietinnässä.

– Kausikorttilaisilla voisi olla oma koodi, jolla saisi liput alennettuun hintaan, pohtii Tiainen.

Raviurheilun keskusjärjestön Hippoksen vapaakortit ja muut vapaakortit eivät ole Tiaisen mukaan käytössä poikkeusaikana.

Kiinnostusta lähtöön on paljon

St Michel-lähtöön otetaan mukaan tutusti kahdeksan hevosta. Ykköspalkinto putosi kymppitonnin verran, joten voittajalle on luvassa 70 000 euroa. Mikäli Varennen vuonna 2002 juoksema rataennätys 1.09,3 menee uusiksi, on luvassa yhteistyökumppani Ponssen 10 000 euron bonus.

Toistaiseksi varmoja tulijoita on vain yksi, Petri Salmelan valmentama Makethemark. Makethemark, seitsemänvuotias ori, on viime vuoden voittaja. Tänä vuonna se on kilpaillut kotimaassaan Ruotsissa viidesti ja voittanut kerran. Elitloppetissa se jäi karsintaan.

– Muuta virallista kerrottavaa lähdöstä nyt ei ole, Tiainen toteaa.

Kiinnostus Mikkeliin tuloa kohtaan on kuitenkin kova. Mahdollisuus rataennätykseen uusitulla kaviouralla on kuitenkin siihen vain yksi syy.

– St Michelille on hyvä tilaus ja 70 000 euron ykköspalkinto on hyvä tässä tilanteessa. Keväällä jäi ajamatta Sweden cup (Elitloppetin kakkoskilpailu) ja Oslo GP ajettiin alennetulla palkintotasolla, sanoo Tiainen.

Ensimmäisenä yleisön pääsystä raviradalle ja Makethemarkista kertoi verkkolehdessään Hevosurheilu.

Elokuussa lauantai-illan ravit

Yleisötapahtumien rajoitukset lievenevät edelleen heinäkuun jälkeen. Rajoitusaikana Mikkelissä ajetaan vielä kahdet ravit, torstaisin 23. ja 30. heinäkuuta.

Sen sijaan elokuun 8. päivänä ajettavien lauantairavien suunnitteluun lievemmät rajoitukset antavat paljon mahdollisuuksia. Hallitus on linjannut, että yli 500 katsojan yleisötapahtumat sallitaan, mutta turvallisuuden varmistamista edellytetään silti edelleen.

Toistaiseksi tiedossa on vain kellonaika, sillä ravit alkavat iltakuudelta. Alunperin ravit piti ajaa Savonlinnassa, mutta ne siirtyivät Mikkeliin koronarajoitusten tuoman epävarmuuden vuoksi.

– Toistaiseksi keskitymme täysillä St Micheliin ja katsomme tulevia ravipäiviä sen jälkeen, toteaa Tiainen.

Mikkelin ravikausi jatkuu aina marraskuun loppuun saakka. Syyskuun 19. päivä Mikkelin raviradalla kilpaillaan Superlauantai, jolloin raveja ajetaan kahdella raviradalla samanaikaisesti.