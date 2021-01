Kommentti: Ammattilaisurheilu tarvitsee oman suoran koronatuen

Ammattilaisurheilu saa jatkua yleisörajoituksista huolimatta, mutta pelkkä urheilutoiminnan salliminen on johtanut lähinnä ojasta allikkoon, kirjoittaa Ville Niskanen

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös jatkaa tiukkoja kokoontumisrajoja ei tullut yllätyksenä, sillä maakunnan hyvästä koronavirustilanteesta huolimatta horisontissa on kosolti epävarmuutta.

Tavallisella maalaisjärjellä ajatellen on hankala tehdä eroa sille, istuuko ihminen ravintolassa syömässä, vakiopaikassaan oluttuoppi edessään tai maski naamalla urheilutapahtumassa. Kuitenkin näistä yksi ei ole mahdollista.

Ravintolat ovat tietenkin auki sillä perusteella, että niiden liiketoiminnan kieltäminen lailla aiheuttaisi korvausvastuun. Toki rajoitukset ovat tehneet monen alan toimijan elämän lähes mahdottomaksi muutenkin. Tässä asiayhteydessä en siis vaadi ravintoloiden sulkemista, vaan toivoisin enemmänkin parempia päiviä niin vakiopaikkoihin kuin ruokaravintoloihin.

Ammattilaisurheilu saa jatkua yleisörajoituksista huolimatta, mutta pelkkä urheilutoiminnan salliminen on johtanut lähinnä ojasta allikkoon. Nähtävästi päättäjien keskuudessa on vieläkin liiaksi vallalla käsitys siitä, että kaikki urheilu on vain harrastamista. Niin ei ole. Pienemmätkin liigaseurat pyörittävät miljoonien liikevaihtoa ja työllistävät kymmeniä ihmisiä. MTV:n selvityksen perusteella tilanteeseen olisi syytä herätä, sillä useampaa liigaseuraa uhkaa konkurssi koronatilanteen vuoksi.

Tulopohja on romahtanut

Tiukat – ja varmasti myös hyvin perustellut – yleisörajoitukset ovat romahduttaneet seurojen tulopohjan. Saamatta jäävät lipputulot ja oheismyyntitulot. Myös yritysmyynnin tuotot jäävät vähemmäksi, vaikka seurat ovatkin koettaneet innovoida erilaisia vip-paketteja. Kannatusliput ovat hyvä apu, mutta pahvikatsoja ei ottelutapahtumassa kuluta euroakaan.

Suomalaiset kiekkoseurat ovat joutuneet toistaiseksi seuraamaan kateellisena Ruotsin meininkiä. Ruotsissa jääkiekkoseurat ovat muun urheilun ohella saaneet koronatukea kymmeniä miljoonia euroja. Suomessa on tyydytty vain yleiseen koronatukeen, joka huomioi huonosti urheiluliiketoiminnan erityispiirteet. Kustannustuki 2 toi Jukureillekin sentään yhden ottelun liikevaihdon verran tukea, mutta suureksi avuksi sitä ei voi sanoa.

Ruotsi on toki Suomea suurempi kansantalous ja jääkiekkoseurojenkin liikevaihto merkittävästi suurempi, mutta se ei selitä päättäjien nihkeyttä. Muut toimialat, kuten kulttuuri, ovat saaneet oman tukensa. Seuraavana olisi ammattilaisurheilun vuoro.